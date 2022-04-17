Італійський прем'єр після дзвінка Путіну зробив невтішне зізнання

Маріо Драгі переконався: розмови з Путіним не мають сенсу

Президент РФ Володимир Путін хоче продовжувати війну і проти зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським. Про це заявив прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі в новому інтерв'ю порталу Corriere Della Sera.

Журналісти сказали, що раніше прем'єр розмовляв з Путіним по телефону. Вони поцікавилися, чи не можна було його зупинити за допомогою дипломатичної бесіди.

«У телефонній розмові я сказав йому, що телефоную йому, щоб поговорити про мир. Я запитав його: «Коли ви зустрічаєтеся з Зеленським? Тільки ви удвох зможете знайти рішення». Він відповів: «Час ще не настав». Я наполягав: «Прийміть рішення про припинення вогню». І знову: «Ні: час ще не настав», — сказав Драгі.

За його словами, далі Путін почав розповідати про оплату за російський газ в рублях, яка тоді ще не була офіційно прийнята в РФ. Після цього співрозмовники домовилися зустрітися через кілька днів і попрощалися. А потім світ побачив військові злочини російських окупантів у Бучі.

«Я починаю думати, що мають рацію ті, хто говорить, що з ним марно розмовляти, це просто марна трата часу. Я завжди захищав Макрона і продовжую стверджувати, що як президент ЄС він правий, намагаючись використовувати всі можливі шляхи діалогу. Але у мене склалося враження, що жах війни, з її різаниною, з тим, що вони зробили з дітьми і жінками, абсолютно не залежить від слів і телефонних дзвінків, які робляться», — підсумував Драгі.

Нагадаємо, канцлер Австрії Карл Негаммер зустрівся із Володимиром Путіним у Москві 11 квітня. Після зустрічі австрійський канцлер повідомив, що розмова була жорстка, а він попередив президента Росії – санкції будуть лише посилюватися.

А ось політична еліта Австрії незадоволена візитом федерального канцлера Негаммера до Москви. Видання Kleine Zeitung на першій шпальті своєї газетної версії охарактеризувало візит Негаммера до Москви як «подорож у порожнечу».