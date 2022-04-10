Міноборони анонсувало нові втрати окупантів
Військові закликали стежити за оновленнями Міноборони
Міністерство оборони України пообіцяло гарні новини щодо втрат російських окупантів в Україні. Про це йдеться у Twitter міністерства.
Зокрема, Міноборони опублікувало світлину головнокомандувача Збройними силами Валерія Залужного. Генерал на фото виглядає задоволеним.
«Скоро буде 20 тисяч! Стежте за оновленнями», – йдеться у твіті.
Очевидно, йдеться про втрати окупантів. Станом на ранок 10 квітня Генштаб повідомляв, що втрати особового складу російських окупантів сягнули близько 19,3 тисячі осіб. Ймовірно, сьогодні українські захисники ліквідували щонайменше 700 загарбників.
Генштаб ЗСУ надав інформацію щодо загальних бойових втрат противника з 24 лютого по 10 квітня:
- особового складу ‒ 19300 осіб,
- танків / tanks ‒ 722 од,
- бойових броньованих машин / APV ‒ 1911 од,
- артилерійських систем / artillery systems – 342 од,
- РСЗВ / MLRS ‒ 108 од,
- засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems ‒ 55 од,
- літаків / aircraft – 152 од,
- гелікоптерів / helicopters – 137 од,
- автомобільної техніки / vehicles ‒ 1384 од,
- кораблі /катери / boats / cutters ‒ 7 од,
- цистерн з ПММ / fuel tanks ‒ 76,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level ‒ 112.
- Спеціальна техніка / special equipment ‒ 25.
- Пускові установки ОТРК/ТРК / mobile SRBM system ‒ 4.