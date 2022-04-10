Міноборони анонсувало нові втрати окупантів

Військові закликали стежити за оновленнями Міноборони

Міністерство оборони України пообіцяло гарні новини щодо втрат російських окупантів в Україні. Про це йдеться у Twitter міністерства.

Зокрема, Міноборони опублікувало світлину головнокомандувача Збройними силами Валерія Залужного. Генерал на фото виглядає задоволеним.

«Скоро буде 20 тисяч! Стежте за оновленнями», – йдеться у твіті.

Очевидно, йдеться про втрати окупантів. Станом на ранок 10 квітня Генштаб повідомляв, що втрати особового складу російських окупантів сягнули близько 19,3 тисячі осіб. Ймовірно, сьогодні українські захисники ліквідували щонайменше 700 загарбників.

Генштаб ЗСУ надав інформацію щодо загальних бойових втрат противника з 24 лютого по 10 квітня: