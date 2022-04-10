Залужний показав мініфільм про битву за Мощун

Залужний почав серію публікацій мініфільмів про битву за Мощун

Українські військові втримали Мощун, і цим захистили Київ

Головнокомандувач Збройних Сил України генерал Валерій Залужний оприлюднив перше відео із циклу про битву за село Мощун. Утримати цей форпост було надважливим завданням.

Він зазначив, що Мощун міг стати для ворога воротами на шляху до Києва. Однак наші воїни його втримали.

«Битва за кожне місто і село нашої країни варта окремої книги. Кожен військовий і цивільний, хто чинив спротив окупанту, хто підтримує визволителів, вартий окремої розповіді», – написав Залужний.

Головнокомандувач зазначив, що наші воїни проявили дива військової майстерності.

«Під ногами загарбників горіла не тільки земля, а й вода. Українські захисники підривали мости, понтонні переправи, не даючи ворогу просунутися далі», – сказав Залужний.

Наші захисники втримали Мощун, і цим захистили Київ.

Дивіться перший мініфільм про битву за Мощун:

Нагадаємо, у мережі опубліковані кадри з безпілотника, на яких видно, як російські військові стріляють по велосипедисту в Бучі. Аналіз геолокації показав, щомісце зйомки дрона збігається з місцем виявлення тіл.

На кадрах з повітря видно понад 20 російських військових машин, які розташовані на перехресті на вулиці Яблонській.