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    17 травня: яке в цей день свято, що треба і не можна робити

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    Якщо терен зацвів, значить, до кінця місяця буде холодно - 17 травня: яке в цей день свято, що треба і не можна робити

    Якщо терен зацвів, значить, до кінця місяця буде холодно

    Фото з відкритих джерел

    Цього понеділка не рекомендується стригти нігті або волосся

    Сьогодні, 17 травня, православні християни вшановують пам'ять діви Пелагії Тарсійської, в Україні і світі відзначають День пульмонолога. Також в світі святкують Всесвітній день електрозв'язку та інформаційного суспільства.

    Всесвітній день електрозв'язку та інформаційного суспільства

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    Всесвітній день електрозв'язку та інформаційного суспільства (World Telecommunication and Information Society Day) заснований резолюцією Генеральної Асамблеї ООН (№A / RES / 60/252) в березні 2006 року і відзначається щорічно 17 травня.

    Цей день – професійне свято всіх програмістів, системних адміністраторів, інтернет-провайдерів, веб-дизайнерів, редакторів інтернет-видань і всіх інших людей, зайнятих у сфері інформаційних технологій.

    Мета даного свята – сприяти підвищенню рівня поінформованості про можливості, які може принести товариствам та країнам використання інтернету та інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ), а також про шляхи подолання «цифрового розриву».

    День пульмонолога

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    День пульмонолога відзначається щорічно 17 травня. У вшануваннях беруть участь пульмонологи, терапевти, співробітники лабораторій. До урочистостей приєднуються науковці, студенти, викладачі, інтерни профільних спеціальностей медичних ВУЗів.

    Вперше свято пройшло в 1997 році. Ініціативу схвалили і підтримали багато країн. Заходи пропагують ідею регулярних оглядів, негайного реагування при виникненні проблем з диханням.

    У цей день пульмонологів нагороджують почесними грамотами, дипломами за успіхи в роботі. У професійному співтоваристві організовуються конференції, семінари. Влаштовуються курси підвищення кваліфікації, заходи з обміну досвідом. В освітніх установах проходять просвітницькі заняття. В ефірі телебачення і радіостанцій транслюють програми про пульмонологію, досягнення у медичній сфері. Експерти дають рекомендації по збереженню здоров'я легенів.

    Пелагея Заступниця

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    Народне свято Пелагея Заступниця відзначається 17 травня 2021 року (дата за старим стилем – 4 травня). Православна церква в цей день вшановує пам'ять Пелагії Тарсійської, діви. Святу Пелагею на Русі шанують як покровительку і захисницю невинних дівчат і птахів. Тому свято і назвали «Заступницею».

    Історія

    Пелагія жила в III столітті в Тарсі, Мала Азія. Її батьки були заможними і змогли забезпечити дочці чудову освіту. Одного разу Пелагею побачив прийомний спадкоємець імператора Діоклетіана і зачарувався її красою. Але дівчина відмовила йому. Вона визнала себе християнкою і нареченою Ісуса Христа.

    Після Хрещення Пелагія хотіла привести до Істинного Бога і свою матір. Але та упиралася в своїх помилках, відмовилася і насильно привела Пелагею в будинок спадкоємця. Той розумів, що після відкриття таємниці віросповідання Пелагії її піддадуть мукам і стратять, не витримав цього і наклав на себе руки.

    Мати дівчини осскаженіла від того, до чого вона довела спадкоємця, і вона відвела доньку до правителя на суд. Діоклетіану сподобалася Пелагія. Він запропонував їй стати його дружиною. Дівчина відмовила. Тоді імператор наказав надати мученицю тортурам і стратити. Це сталося в 287 році.

    Традиції та обряди

    • У цей день просять допомоги і заступництва у святої Пелагії ті, кого незаслужено образили.
    • Роблять заготовки для виготовлення кленових, березових або липових дерев'яних ложок з розписом і різьбленням.
    • Проводять обряд, який відлякує шкідників і нечисту силу від городів і полів. Для цього беруть непотрібний горщик з щербинкою або тріщиною і встановлюють його в центрі грядок. Увечері виходять в поле, виривають з коренем кущ кропиви і ставлять його в горщик.

    Що не можна робити сьогодні

    • Не рекомендується стригти нігті або волосся. Вважається, що разом з ними можна позбутися від декількох років життя. Тому всі походи в салони краси краще відкласти на інший день.
    • Не варто в цей день дарувати ікони. Наші предки вірили, що в іншому випадку це може згубно позначитися на долі дарувальника. А підносити перли 17 травня – до печалі і сліз.
    • Не слід різати і їсти птицю в цей день. Правда, ця заборона стосується тільки тих, хто розводить курей і півнів – інакше вони перестануть водитися.
    • Не можна брати в руки ножі і розводити вогонь. У цей день нечиста сила може зробити так, що трапиться пожежа або хтось сильно пораниться.

    Народні прикмети

    • Злива в цей день – до хорошого урожаю цього року.
    • Неяскраве сонце – до тривалої поганої погоди.
    • Якщо терен зацвів, значить, до кінця місяця буде холодно.
    • Калина розпустила квіти – прийшов час для посадки огірків, гарбуза, кукурудзи і бобових.
    • Якщо журавлі в'ють гнізда більше по низинах – зерно можна садити і в темних, вологих ділянках. Якщо їх гнізда розташовані по верхах, значить, урожай буде в низинах.
    • Зграйки горобців віщують вітряну погоду.
    • Безліч хрущів говорить про швидку посухи.
    • Народжена в цей день людина може розуміти тварин і птахів.

    Іменини

    У понеділок, 17 травня, іменини відзначають Антон, Іван, Кирило, Клим, Леонтій, Микита, Микола, Ян, Марія, Пелагея.

    Теги: церква свята православна церква традиції
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