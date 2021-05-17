17 травня: яке в цей день свято, що треба і не можна робити

Якщо терен зацвів, значить, до кінця місяця буде холодно

Цього понеділка не рекомендується стригти нігті або волосся

Сьогодні, 17 травня, православні християни вшановують пам'ять діви Пелагії Тарсійської, в Україні і світі відзначають День пульмонолога. Також в світі святкують Всесвітній день електрозв'язку та інформаційного суспільства.

Всесвітній день електрозв'язку та інформаційного суспільства

Всесвітній день електрозв'язку та інформаційного суспільства (World Telecommunication and Information Society Day) заснований резолюцією Генеральної Асамблеї ООН (№A / RES / 60/252) в березні 2006 року і відзначається щорічно 17 травня.

Цей день – професійне свято всіх програмістів, системних адміністраторів, інтернет-провайдерів, веб-дизайнерів, редакторів інтернет-видань і всіх інших людей, зайнятих у сфері інформаційних технологій.

Мета даного свята – сприяти підвищенню рівня поінформованості про можливості, які може принести товариствам та країнам використання інтернету та інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ), а також про шляхи подолання «цифрового розриву».

День пульмонолога

День пульмонолога відзначається щорічно 17 травня. У вшануваннях беруть участь пульмонологи, терапевти, співробітники лабораторій. До урочистостей приєднуються науковці, студенти, викладачі, інтерни профільних спеціальностей медичних ВУЗів.

Вперше свято пройшло в 1997 році. Ініціативу схвалили і підтримали багато країн. Заходи пропагують ідею регулярних оглядів, негайного реагування при виникненні проблем з диханням.

У цей день пульмонологів нагороджують почесними грамотами, дипломами за успіхи в роботі. У професійному співтоваристві організовуються конференції, семінари. Влаштовуються курси підвищення кваліфікації, заходи з обміну досвідом. В освітніх установах проходять просвітницькі заняття. В ефірі телебачення і радіостанцій транслюють програми про пульмонологію, досягнення у медичній сфері. Експерти дають рекомендації по збереженню здоров'я легенів.

Пелагея Заступниця

Народне свято Пелагея Заступниця відзначається 17 травня 2021 року (дата за старим стилем – 4 травня). Православна церква в цей день вшановує пам'ять Пелагії Тарсійської, діви. Святу Пелагею на Русі шанують як покровительку і захисницю невинних дівчат і птахів. Тому свято і назвали «Заступницею».

Історія

Пелагія жила в III столітті в Тарсі, Мала Азія. Її батьки були заможними і змогли забезпечити дочці чудову освіту. Одного разу Пелагею побачив прийомний спадкоємець імператора Діоклетіана і зачарувався її красою. Але дівчина відмовила йому. Вона визнала себе християнкою і нареченою Ісуса Христа.

Після Хрещення Пелагія хотіла привести до Істинного Бога і свою матір. Але та упиралася в своїх помилках, відмовилася і насильно привела Пелагею в будинок спадкоємця. Той розумів, що після відкриття таємниці віросповідання Пелагії її піддадуть мукам і стратять, не витримав цього і наклав на себе руки.

Мати дівчини осскаженіла від того, до чого вона довела спадкоємця, і вона відвела доньку до правителя на суд. Діоклетіану сподобалася Пелагія. Він запропонував їй стати його дружиною. Дівчина відмовила. Тоді імператор наказав надати мученицю тортурам і стратити. Це сталося в 287 році.

Традиції та обряди

У цей день просять допомоги і заступництва у святої Пелагії ті, кого незаслужено образили.

Роблять заготовки для виготовлення кленових, березових або липових дерев'яних ложок з розписом і різьбленням.

Проводять обряд, який відлякує шкідників і нечисту силу від городів і полів. Для цього беруть непотрібний горщик з щербинкою або тріщиною і встановлюють його в центрі грядок. Увечері виходять в поле, виривають з коренем кущ кропиви і ставлять його в горщик.

Що не можна робити сьогодні

Не рекомендується стригти нігті або волосся. Вважається, що разом з ними можна позбутися від декількох років життя. Тому всі походи в салони краси краще відкласти на інший день.

Не варто в цей день дарувати ікони. Наші предки вірили, що в іншому випадку це може згубно позначитися на долі дарувальника. А підносити перли 17 травня – до печалі і сліз.

Не слід різати і їсти птицю в цей день. Правда, ця заборона стосується тільки тих, хто розводить курей і півнів – інакше вони перестануть водитися.

Не можна брати в руки ножі і розводити вогонь. У цей день нечиста сила може зробити так, що трапиться пожежа або хтось сильно пораниться.

Народні прикмети

Злива в цей день – до хорошого урожаю цього року.

Неяскраве сонце – до тривалої поганої погоди.

Якщо терен зацвів, значить, до кінця місяця буде холодно.

Калина розпустила квіти – прийшов час для посадки огірків, гарбуза, кукурудзи і бобових.

Якщо журавлі в'ють гнізда більше по низинах – зерно можна садити і в темних, вологих ділянках. Якщо їх гнізда розташовані по верхах, значить, урожай буде в низинах.

Зграйки горобців віщують вітряну погоду.

Безліч хрущів говорить про швидку посухи.

Народжена в цей день людина може розуміти тварин і птахів.

Іменини

У понеділок, 17 травня, іменини відзначають Антон, Іван, Кирило, Клим, Леонтій, Микита, Микола, Ян, Марія, Пелагея.