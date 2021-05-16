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    Поліція розігнала у Барселоні тисячі людей, які святкували послаблення карантину

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    Іспанська поліція у ніч проти неділі прогнала понад 9 тисяч людей з вулиць у середмісті Барселони - Поліція розігнала у Барселоні тисячі людей, які святкували послаблення карантину

    Іспанська поліція у ніч проти неділі прогнала понад 9 тисяч людей з вулиць у середмісті Барселони

    Фото: geresizer

    Правоохоронці намагалися запобігти небезпечним скупченням у перші повноцінні вихідні після послаблення карантину

    Іспанська поліція у ніч проти неділі прогнала понад 9 тисяч людей з вулиць у середмісті Барселони, щоб запобігти небезпечним скупченням у перші повноцінні вихідні після скасування карантинних обмежень.

    Про це повідомляє Euronews.

    Заборона на поїздки між регіонами та комендантська година були скасовані на більшій частині Іспанії минулої неділі – 9 травня.

    Деякі регіони, включаючи Балеарські острови, вирішили зберегти чинність комендантської години, але цей крок наразі є юридично суперечливим, оскільки суди у кількох інших регіонах Іспанії постановили, що продовження нічної комендантської години місцевою владою певних регіонів було незаконним.

    До слова, напередодні поляки вийшли у кафе та бари святкувати послаблення карантину.

    Теги: вихідні Іспанія поліція карантин комендантська година
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