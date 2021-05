Поліція розігнала у Барселоні тисячі людей, які святкували послаблення карантину

Іспанська поліція у ніч проти неділі прогнала понад 9 тисяч людей з вулиць у середмісті Барселони, щоб запобігти небезпечним скупченням у перші повноцінні вихідні після скасування карантинних обмежень.

Про це повідомляє Euronews.

Заборона на поїздки між регіонами та комендантська година були скасовані на більшій частині Іспанії минулої неділі – 9 травня.

Деякі регіони, включаючи Балеарські острови, вирішили зберегти чинність комендантської години, але цей крок наразі є юридично суперечливим, оскільки суди у кількох інших регіонах Іспанії постановили, що продовження нічної комендантської години місцевою владою певних регіонів було незаконним.

ICYMI: As crowds partied in Barcelona after curfews were lifted in most of Spain, police reminded some revelers that drinking on the street was prohibited https://t.co/Q4BPBFPLF6 pic.twitter.com/S6EPjniG1M