  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус
    У світі

    Депутат Європарламенту підтримав ідею військової місії НАТО в Україні

    Вітольд Ващиковський виступає за створення військової місії НАТО для врегулювання ситуації в Україні - Депутат Європарламенту підтримав ідею військової місії НАТО в Україні
    Вітольд Ващиковський виступає за створення військової місії НАТО для врегулювання ситуації в Україні
    фото: eurointegration.com.ua

    Польща розуміє, що вона може стати наступною мішенню агресора

    Голова делегації Європарламенту в комітеті Асоціації ЄС-Україна та ексглава МЗС Польщі Вітольд Ващиковський виступає за створення військової місії НАТО для врегулювання ситуації в Україні та часткове закриття неба над Україною.

    Про це, як пише «Європейська правда», він сказав на установчій зустрічі мережі «Об’єднані для України» (U4U), яка об’єднує парламентарів 28 країн.

    Ващиковський у своєму виступі окреслив кроки, які, на його думку, повинен здійснити Європарламент для припинення війни в Україні.

    «Ми повинні почати думати про лобіювання військової місії НАТО, щоб створити гуманітарні коридори, і створити зону, закриту для польотів, хоча б в обмежених районах», – сказав він.

    Крім того, Ващиковський зазначив, що Європарламент повинен лобіювати надання більшої кількості зброї для України – особливо у тих столицях ЄС, де такі рішення гальмуються.

    Європарламент, зазначив Ващиковський, має також виступати за посилення оборонної спроможності східного флангу НАТО.

    Ми вже писали, що Польща пропонує відправити в Україну миротворчу місію НАТО. Про це сказав віцепрем’єр уряду Польщі Ярослав Качиньський за результатами зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським.

    Варто додати, що Польща готується до вторгнення Росії. Посол України у Польщі Андрій Дещиця зазначив, що в країні було ухвалено закон про оборону, який зміцнює Збройні Сили Польщі.

    За його словами, Варшава розуміє, що «краще допомогти Україні і не допустити наближення російських військ до кордонів з Польщею».

    Додамо, що ЄС хоче встановити «потужні» сили швидкого розгортання.

    Теги: ЄС росія окупанти Польща НАТО Європарламент війна Україна окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Депутат Європарламенту підтримав ідею військової місії НАТО в Україні