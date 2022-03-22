Депутат Європарламенту підтримав ідею військової місії НАТО в Україні

Вітольд Ващиковський виступає за створення військової місії НАТО для врегулювання ситуації в Україні

Польща розуміє, що вона може стати наступною мішенню агресора

Голова делегації Європарламенту в комітеті Асоціації ЄС-Україна та ексглава МЗС Польщі Вітольд Ващиковський виступає за створення військової місії НАТО для врегулювання ситуації в Україні та часткове закриття неба над Україною.

Про це, як пише «Європейська правда», він сказав на установчій зустрічі мережі «Об’єднані для України» (U4U), яка об’єднує парламентарів 28 країн.

Ващиковський у своєму виступі окреслив кроки, які, на його думку, повинен здійснити Європарламент для припинення війни в Україні.

«Ми повинні почати думати про лобіювання військової місії НАТО, щоб створити гуманітарні коридори, і створити зону, закриту для польотів, хоча б в обмежених районах», – сказав він.

Крім того, Ващиковський зазначив, що Європарламент повинен лобіювати надання більшої кількості зброї для України – особливо у тих столицях ЄС, де такі рішення гальмуються.

Європарламент, зазначив Ващиковський, має також виступати за посилення оборонної спроможності східного флангу НАТО.

Ми вже писали, що Польща пропонує відправити в Україну миротворчу місію НАТО. Про це сказав віцепрем’єр уряду Польщі Ярослав Качиньський за результатами зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським.

Варто додати, що Польща готується до вторгнення Росії. Посол України у Польщі Андрій Дещиця зазначив, що в країні було ухвалено закон про оборону, який зміцнює Збройні Сили Польщі.

За його словами, Варшава розуміє, що «краще допомогти Україні і не допустити наближення російських військ до кордонів з Польщею».

Додамо, що ЄС хоче встановити «потужні» сили швидкого розгортання.