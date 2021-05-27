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    Сервіс запрацював. Документи на субсидію знову можна подати онлайн

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    Документи на оформлення субсидії знову можна подати в онлайн-режимі - Сервіс запрацював. Документи на субсидію знову можна подати онлайн
    Документи на оформлення субсидії знову можна подати в онлайн-режимі
    Фото: 3m2.ua

    Субсидії тепер переоформлюють в управліннях соціального захисту, де збираються черги на кілька годин

    Міністерство соціальної політики відновило сервісу «Система попередньої реєстрації документів для призначення житлової субсидії». Документи знову можна подати в онлайн-режимі. Про це повідомляє прес-служба міністерства.

    Таким чином, звернутися за оформленням житлової субсидії можна у такий спосіб:

    • через уповноважених осіб територіальних громад (у тому числі старостати) та ЦНАПи;
    • безпосередньо до структурних підрозділів з питань соціального захисту населення райдержадміністрацій, виконавчих органів міських рад;
    • заповнені бланки можна надіслати поштою на адресу органу соціального захисту населення;
    • через електронний сервіс, який розміщено на офіційному веб-сайті Мінсоцполітики у розділі «Е-Сервіси» - «Житлові субсидії».

    У Мінсоцполітики нагадують, що відповідно до рішення уряду призначення житлової субсидії на наступний період домогосподарствам, які отримували житлову субсидію в опалювальному сезоні 2020-2021 років, буде проводитися без звернень громадян (автоматично), крім домогосподарств, яким житлова субсидія:

    • надавалася у грошовій безготівковій формі;
    • була призначена за фактичним місцем проживання осіб (орендарі житлових приміщень; внутрішньо переміщені особи тощо);
    • була призначена без урахування окремих осіб з числа зареєстрованих у житловому приміщенні, які не проживають за місцем реєстрації.
    Нагадаємо, що із 1 травня відбувається перерахунок субсидій для всіх українців, які отримують допомогу на оплату комуналки. Через ліквідацію спеціальний комісій субсидії тепер переоформлюють в управліннях соціального захисту. Там наразі відбувається плутанина з документами й людям доводиться стояли у великих чергах.

    Раніше ексміністр соціальної політики Андрій Рева розповів, що третина людей автоматично втратить субсидії. За словами Реви, в наступний опалювальний сезон субсидії отримає не більше двох мільйонів домогосподарств.

    Нагадаємо, з травня в Україні змінилися правила отримання житлових субсидій. Для оформлення на наступний період необхідно подати нову заяву та декларацію. Громадянам на переоформлення субсидій надали строк у п’ять місяців.

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    Теги: ЖКГ субсидія Міністерство соціальної політики опалювальний сезон комуналка документи уряд
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    Сервіс запрацював. Документи на субсидію знову можна подати онлайн