Сервіс запрацював. Документи на субсидію знову можна подати онлайн

Документи на оформлення субсидії знову можна подати в онлайн-режимі

Документи на оформлення субсидії знову можна подати в онлайн-режимі

Субсидії тепер переоформлюють в управліннях соціального захисту, де збираються черги на кілька годин

Міністерство соціальної політики відновило сервісу «Система попередньої реєстрації документів для призначення житлової субсидії». Документи знову можна подати в онлайн-режимі. Про це повідомляє прес-служба міністерства.

Таким чином, звернутися за оформленням житлової субсидії можна у такий спосіб:

через уповноважених осіб територіальних громад (у тому числі старостати) та ЦНАПи;

безпосередньо до структурних підрозділів з питань соціального захисту населення райдержадміністрацій, виконавчих органів міських рад;

заповнені бланки можна надіслати поштою на адресу органу соціального захисту населення;

через електронний сервіс, який розміщено на офіційному веб-сайті Мінсоцполітики у розділі «Е-Сервіси» - «Житлові субсидії».

У Мінсоцполітики нагадують, що відповідно до рішення уряду призначення житлової субсидії на наступний період домогосподарствам, які отримували житлову субсидію в опалювальному сезоні 2020-2021 років, буде проводитися без звернень громадян (автоматично), крім домогосподарств, яким житлова субсидія:

надавалася у грошовій безготівковій формі;

була призначена за фактичним місцем проживання осіб (орендарі житлових приміщень; внутрішньо переміщені особи тощо);

була призначена без урахування окремих осіб з числа зареєстрованих у житловому приміщенні, які не проживають за місцем реєстрації.