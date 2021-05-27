Сервіс запрацював. Документи на субсидію знову можна подати онлайн
Субсидії тепер переоформлюють в управліннях соціального захисту, де збираються черги на кілька годин
Міністерство соціальної політики відновило сервісу «Система попередньої реєстрації документів для призначення житлової субсидії». Документи знову можна подати в онлайн-режимі. Про це повідомляє прес-служба міністерства.
Таким чином, звернутися за оформленням житлової субсидії можна у такий спосіб:
- через уповноважених осіб територіальних громад (у тому числі старостати) та ЦНАПи;
- безпосередньо до структурних підрозділів з питань соціального захисту населення райдержадміністрацій, виконавчих органів міських рад;
- заповнені бланки можна надіслати поштою на адресу органу соціального захисту населення;
- через електронний сервіс, який розміщено на офіційному веб-сайті Мінсоцполітики у розділі «Е-Сервіси» - «Житлові субсидії».
У Мінсоцполітики нагадують, що відповідно до рішення уряду призначення житлової субсидії на наступний період домогосподарствам, які отримували житлову субсидію в опалювальному сезоні 2020-2021 років, буде проводитися без звернень громадян (автоматично), крім домогосподарств, яким житлова субсидія:
- надавалася у грошовій безготівковій формі;
- була призначена за фактичним місцем проживання осіб (орендарі житлових приміщень; внутрішньо переміщені особи тощо);
- була призначена без урахування окремих осіб з числа зареєстрованих у житловому приміщенні, які не проживають за місцем реєстрації.
Раніше ексміністр соціальної політики Андрій Рева розповів, що третина людей автоматично втратить субсидії. За словами Реви, в наступний опалювальний сезон субсидії отримає не більше двох мільйонів домогосподарств.
Нагадаємо, з травня в Україні змінилися правила отримання житлових субсидій. Для оформлення на наступний період необхідно подати нову заяву та декларацію. Громадянам на переоформлення субсидій надали строк у п’ять місяців.