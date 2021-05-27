Відмова в призначенні субсидії: кому з українців не пощастить
У Мінсоцполітики роз'яснили, хто не зможе отримати допомогу від держави
В Україні з 1 травня 2021 року змінилися правила надання житлових субсидій. Субсидій позбавлятимуть у разі купівлі валюти так інших покупок на 50 тисяч гривень.
Про це йдеться в роз'ясненні Міністерства соціальної політики України.
Як зазначається в повідомленні, право на субсидії втратять ті, хто:
здійснив покупку квартири, земельної ділянки, транспортного засобу (крім мопеда або причепа), товарів довгострокового використання на суму понад 50 тисяч гривень одноразово протягом року, що передує року звернення за субсидією;
- має банківський депозит у сумі понад 100 тисяч гривень;
- здійснив купівлю-продаж валюти та банківських металів протягом року до звернення за субсидією на суму понад 50 тисяч гривень;
- декларує відсутність доходу і перебував за кордоном понад 60 днів, за винятком перебування на лікуванні, у відрядженні, для нагляду за дитиною;
- має заборгованість з оплати житлово-комунальних послуг та з оплати аліментів понад три місяці;
- не повернув до бюджету незаконно отриману субсидію за попередній період;
- має авто, якому менш ніж 5 років з дати випуску;
- має два і більше автомобілів, яким немає 15 років з дати випуску;
- не має доходів і при цьому ніде не навчався, не працював, не мав статусу безробітного.
Крім того, у наданні субсидії відмовлять, якщо:
- площа квартири перевищує 130 кв. м,
- площа будинку понад 230 кв. м.
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