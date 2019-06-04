Україною прокотилися протести після вбивства хлопчика на Київщині



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Фото: РБК-Україна

В Івано-Франківську до протестувальників вийшов начальник поліції Володимир Голубош

У Харкові, Одесі, Львові, Луцьку, Вінниці, Черкасах, Полтаві, Івано-Франківську проходять акції протесту «Безкарність вбиває», приводом для яких стало вбивство 5-річного хлопчика в Переяслав-Хмельницькому Київської області, в якому підозрюють двох співробітників поліції.

Про це повідомляють місцеві ЗМІ.

Так, у Харкові на акцію біля обласного управління поліції зібралися близько ста людей. Організатори заявляють, що трагедія на Київщині - свавілля влади та повна беззаконність винних.

В Одесі біля будівлі головного управління Національної поліції області на акцію «Безкарність вбиває» також зібралися люди.

В Івано-Франківську до протестувальників вийшов начальник поліції Володимир Голубош. Він сказав, що особисто та весь колектив місцевих правоохоронців рішуче засуджують дії своїх колег. Також Голубош заявив, що розслідування у цій справі має бути прозорим і чесним.

У Черкасах біля Головного управління Національної поліції зібралося близько сотні громадян. Зокрема, на акції присутня молодь організації «Сокіл», представники «Національного корпусу» та інших громадських організацій, заступники міського голови Черкас і депутати міськради. Також присутні до двох десятків поліцейських, серед яких і начальник ГУНП в області Валерій Лютий.

У Львові на акцію зібралися близько сотні осіб, які тримали в руках фотографії вбитого на Київщині п'ятирічного хлопчика Кирила. Також у їх руках були плакати з написами: «Безкарність вбиває», «Кирилу було 5 років, а скільки дадуть вбивць?», «Він повинен піти», «Вимагаю системних змін».

Нагадаємо, 31 травня до травматологічного відділення Переяслав-Хмельницької лікарні звернулися батьки п’ятирічного хлопчика з попереднім діагнозом відкрита черепно-мозкова травма. У дитини було виявлене кульове поранення, яке спричинило перелом кісток черепа та пошкодження головного мозку.

3 червня хлопчик помер у лікарні.

Поліція заявляла, що їм вдалося встановити обставини події, виявити предмети та інші речові докази, які можуть свідчити про те, що дитина начебто отримала травму голови внаслідок випадкового пострілу.

Натомість у Держбюро розслідувань встановили, що до нанесення вогнепальних ушкоджень дитині причетні два працівники Переяслав-Хмельницького відділення Нацполіції.

4 червня Голосіївський райсуд Києва взяв під варту на два місяці без можливості внесення застави підозрюваних у вбивстві 5-річного хлопчика поліцейських Володимира Петровця та Івана Приходька.

4 червня міністр внутрішніх справ Арсен Аваков і голова Нацполіції Сергій Князєв зустрілися з мамою і бабусею загиблого хлопчика.

Джерело: РБК-Україна