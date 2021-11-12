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    Місія ОБСЄ втратила безпілотник на окупованій Луганщині

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    Члени патруля місії ОБСЄ вважають, що безпілотник &laquo;заглушили&raquo; - Місія ОБСЄ втратила безпілотник на окупованій Луганщині
    Члени патруля місії ОБСЄ вважають, що безпілотник «заглушили»
    архівне фото: osce

    Команда місії не змогла повернути літальний апарат

    Місія ОБСЄ втратила безпілотник у Луганській області, члени патруля місії вважають, що його «заглушили». Про це йдеться у звіті місії ОБСЄ за 11 листопада.

    «10 листопада члени патруля місії перебували на південно-східній околиці населеного пункту Перевальськ (непідконтрольний уряду, 38 км на захід від Луганська) для польоту безпілотника малого радіусу дії, про який повідомлялося заздалегідь», – ідеться в повідомленні.

    З 10:13 до 10:17 апарат відчував вплив перешкод сигналу GPS (за попередньою оцінкою – внаслідок імовірного глушіння), після чого спостерігачі втратили контроль над його просторовим положенням.

    Команда місії не змогла повернути літальний апарат, після чого залишила цей район.

    Також ОБСЄ повідомляє про перешкоджання пересуванню та глушінню інших безпілотників, крім втраченого.

    До слова, Путін поскаржився Меркель на українські безпілотники.

    Нещодавно Путін провів нараду, присвячену безпілотникам. Нагадаємо, 27 жовтня українські військові вперше застосували безпілотники Bayraktar проти бойовиків і російських військ, які окупували деякі райони Донбасу.

    Безпілотник успішно виявив артилерійську батарею ворога на Донбасі та знищив гармату.

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    Теги: ОБСЄ Донбас Луганщина окуповані території безпілотник
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    Місія ОБСЄ втратила безпілотник на окупованій Луганщині