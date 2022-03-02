  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    Депутат Бундестагу: Росія має утриматися від голосування у Раді безпеки ООН

    Депутат Бундестагу: Росія має утриматися від голосування у Раді безпеки ООН
    фото з відкритих джерел

    «Міжнародна спільнота має зробити все, що в її силах, щоб підтримати мир в Україні» – Вагнер

    За Статутом ООН Росія як сторона конфлікту проти України зобов'язана утриматися від голосувань щодо прийняття резолюцій ООН з врегулювання ситуації. Про це заявив у коментарі Укрінформу депутат Бундестагу від «Зелених» Робін Вагнер.

    «Війна Путіна проти України – це грубе порушення міжнародного права. Це зазіхання на правовий порядок, встановлений на руїнах диктатури. Ми не можемо дозволити Путіну продовжувати свої воєнні злочини», – заявив політик.

    «Згідно зі Статутом ООН, Росія як країна-агресор проти вільної України і сторона конфлікту зобов'язана утриматися від майбутніх резолюцій Ради безпеки, заснованих на 6 главі Статуту ООН. Міжнародна спільнота має зробити все, що в її силах, щоб підтримати мир в Україні», - підсумував Вагнер.

    Раніше депутат Європейського парламенту від Німеччини Віола фон Крамон-Таубадель заявила, що після повномасштабного вторгнення в Україну, порушення принципів міжнародного права та вбивств мирного населення Росія має бути виключена зі складу Ради безпеки ООН і позбавлена права вето на резолюції.

    Нагадаємо, сьогодні Генеральна асамблея ООН ухвалить резолюцію щодо війни Росії проти України, яка має назву «Агресія проти України».

    До слова, після повномасштабного вторгнення в Україну, порушення принципів міжнародного права та вбивств мирного населення Росія має бути виключена зі складу Ради безпеки ООН та позбавлена права вето на резолюції. Про це заявила депутат Європейського парламенту від Німеччини Віола фон Крамон-Таубадель

    Теги: Росія депутат ООН війна агресія Україна населення
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Депутат Бундестагу: Росія має утриматися від голосування у Раді безпеки ООН