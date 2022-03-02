Депутат Бундестагу: Росія має утриматися від голосування у Раді безпеки ООН

«Міжнародна спільнота має зробити все, що в її силах, щоб підтримати мир в Україні» – Вагнер

За Статутом ООН Росія як сторона конфлікту проти України зобов'язана утриматися від голосувань щодо прийняття резолюцій ООН з врегулювання ситуації. Про це заявив у коментарі Укрінформу депутат Бундестагу від «Зелених» Робін Вагнер.

«Війна Путіна проти України – це грубе порушення міжнародного права. Це зазіхання на правовий порядок, встановлений на руїнах диктатури. Ми не можемо дозволити Путіну продовжувати свої воєнні злочини», – заявив політик.

«Згідно зі Статутом ООН, Росія як країна-агресор проти вільної України і сторона конфлікту зобов'язана утриматися від майбутніх резолюцій Ради безпеки, заснованих на 6 главі Статуту ООН. Міжнародна спільнота має зробити все, що в її силах, щоб підтримати мир в Україні», - підсумував Вагнер.

Раніше депутат Європейського парламенту від Німеччини Віола фон Крамон-Таубадель заявила, що після повномасштабного вторгнення в Україну, порушення принципів міжнародного права та вбивств мирного населення Росія має бути виключена зі складу Ради безпеки ООН і позбавлена права вето на резолюції.

Нагадаємо, сьогодні Генеральна асамблея ООН ухвалить резолюцію щодо війни Росії проти України, яка має назву «Агресія проти України».

До слова, після повномасштабного вторгнення в Україну, порушення принципів міжнародного права та вбивств мирного населення Росія має бути виключена зі складу Ради безпеки ООН та позбавлена права вето на резолюції. Про це заявила депутат Європейського парламенту від Німеччини Віола фон Крамон-Таубадель