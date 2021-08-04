Уряд оголосив новий конкурс на главу Нацслужби здоров’я

Ляшко хоче бачити керівника, який «житиме» медичною реформою

Кабінет міністрів оголосив повторний конкурс на обрання голови Національної служби здоров'я (НСЗУ). Документи прийматимуться винятково через Єдиний портал вакансій державної служби. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

Міністр зазначив, що від нового конкурсу очікує кандидатур для обрання гідного очільника стратегічного для системи охорони здоров’я відомства з річним бюджетом понад 120 млрд грн.

«Розглядатиму кандидатів неупереджено та виключно за їхніми професійними якостями. Хочу бачити керівника, який «житиме» медичною реформою, програмою медичних гарантій та бажанням розвивати систему», – зазначив глава профільного міністерства.

Ляшко також повідомив, що вже визначилися два переможці на заступників голови НСЗУ.

«Також уряд підтримав моє прохання ввести до штату НСЗУ посаду ще одного заступника, який буде прицільно опікуватись питаннями цифрової трансформації та розвитку», – розповів міністр.

Раніше міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко не зміг з першої спроби визначитись із переможцем конкурсу на голову Національної служби здоров’я України, яка є головним розпорядником коштів для фінансування медичної системи.

27 травня Кабінет міністрів оголосив повторний конкурс на посаду голови Національної служби здоров'я України (НСЗУ). Прийом документів тривав до 2 червня. Ляшко був переконаний, відомство може очолити професіонал, який буде «працювати на результат і вболіває за медицину».

Серед вимог до кандидатів загальний стаж роботи не менше семи років і володіння державною та іноземними мовами. Ступінь вищої освіти кандидата повинен бути не нижче магістра.

Як відомо у серпні 2021 року Кабінет міністрів призначив тимчасовим виконавцем обов'язків голови Національної служби здоров'я України Андрія Віленського. До цього він очолював департамент договірної роботи НСЗУ.



