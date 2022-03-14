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    Українські військові за добу знищили вісім ворожих літальних апаратів

    Українські ППО за добу знищили вісім ворожих літальних апаратів - Українські військові за добу знищили вісім ворожих літальних апаратів
    Українські ППО за добу знищили вісім ворожих літальних апаратів
    фото з відкритих джерел

    За останню добу українська ППО збила чотири літаки, три вертольоти і один безпілотник

    Сили протиповітряної оборони України за минулу добу, 13 березня, уразили чотири літаки, три вертольоти та безпілотний літальний апарат окупантів. Про це повідомляє командування Повітряних сил ЗСУ.

    Як зазначається, на одному зі стратегічних напрямків на Київщині група ворожих літаків типів Су-35, Су-34 та Су-25 намагалась завдати ракетно-бомбових ударів по оборонних редутах українських захисників. І поки винищувачі Повітряних сил вели позиційне повітряне протистояння із переважаючими силами окупантів, протиповітряна оборона випустила зенітні ракети по ворожих повітряних цілях.

    Попередньо зафіксовано три влучання по літаках противника. Також зенітні ракетні війська інформують про ураження трьох російських вертольотів і одного БпЛА.

    «Є гарна новина і від оперативного командування «Північ», чия ППО сьогодні вранці уразила ще один літак окупантів!», – додали у ПС ЗСУ.

    Нагадаємо, у Запорізькій області українські військові знищили 200 одиниць ворожої техніки, яку вони накопичували під Мелітополем.

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    Теги: ЗСУ літак військові
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    Українські військові за добу знищили вісім ворожих літальних апаратів