Фестиваль у диктатора. Від України на «Слов’янському базарі» заспіває... скандальний нардеп

Народний депутат Євген Шевченко, якого вигнали з фракції «Слуга народу», вийде на сцену фестивалю «Слов’янський базар»

В афішу закриття фестивалю у Вітебську внесли зміни. Раніше від України там не було нікого, а тепер з'явилось два прізвища...

Український композитор Ніколо Петраш та народний депутат Євген Шевченко, якого вигнали з фракції «Слуга народу», сьогодні вийдуть на сцену фестивалю «Слов’янський базар», що добігає свого кінця у Вітебську. Як стало відомо «Главкому», в афішу фестивалю в останній момент були внесені зміни. Закриття мало відбутись без представників України, але згодом до спільного концерту з росіянами та білорусами приєднались Петраш і Шевченко.

Євген Шевченко також підтвердив свою участь у «Слов’янському базарі», виклавши відповідне фото у Facebook.

«Прибув до Вітебська на музичний фестиваль, самі знаєте який», – підписав світлину колишній «Слуга».

Знімки із фестивалю на Facebook виклав і композитор Ніколо Петраш.

«Дружба Народів – Пісня не має меж! Світ Слов'янам!», – написав він.

Крім того, композитор оприлюднив відео із частиною виступу невизнаного президента Білорусі Олександра Лукашенка.

Раніше повідомлялося, що Таїсія Повалій стала єдиною артисткою, яка виступила на «Слов’янському базарі» у Вітебську цього року. Українська співачка, яка втекла до Москви у 2014 році, взяла участь у відкритті фестивалю 15 липня.

Зазначимо, що ведуча проросійського телеканалу «Перший незалежний» Діана Панченко похизувалась тим, що їде у Вітебськ вести разом із російськими та білоруськими артистами «Слов'янський базар».

Раніше стало відомо, що Таїсія Повалій відвідувала Україну. У своєму Instagram артистка поділилася новим фото і поскаржилася на спеку в Києві.

Також нещодавно народний депутат Євген Шевченко, якого виключили з фракції «Слуга народу», схвалив статтю президента РФ Володимира Путіна про «єдність росіян і українців».

Раніше, як писав «Главком», нардеп від партії «Слуга народу» Євгеній Шевченко їздив на зустріч до невизнаного президента Білорусі Олександра Лукашенка в Палац Незалежності в Мінську. Зустріч відбулася у кабінеті білоруського президента. Вітаючись, Лукашенко сказав, що йому приємно познайомитися з нардепом: «Виявляється, є в Україні ще люди, які поважають білорусів». На що Шевченко відповів, що йому велика честь познайомитися, і він про це давно мріяв.

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