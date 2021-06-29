Leopolis Jazz Fest 2021: масштабний фестиваль у розпалі (фото)

Четвертий день джазового фестивалю був насиченим та різноманітним

Закрив денну програму французький квінтет «Ozma», який грає сучасний джаз з елементами електронної музики

Четвертий день Leopolis Jazz Fest 2021 був жанрово різноманітним та особливо багатолюдним. До Львова приїхали сотні поціновувачів музики, які подорожували між фестивальними локаціями і обмінювалися з артистами свіжими емоціями.

Сцену у дворі палацу Потоцьких відкрив український гурт «Руки'в Брюки», який грає рок-н-рол, рокабілі і класичний ритм-н-блюз. Їхня невгамовна енергія на пару годин перетворила газон на танцмайданчик, а фронтмен Олександр Ремез раз у раз розбавляв виступ веселими і пізнавальними екскурсами в історію американської музики 1940-60-х років. Артисти виконали як свої пісні українською та англійською мовами, так і класичні композиції.

Згодом на сцену вийшов квартет джазової співачки з Литви Вероніки ЧіЧі. Вона виступила під акомпанемент рояля, контрабаса і барабанів, використовуючи вокальну імпровізацію і варіюючи тональності у ліричних та енергійних піснях.

На площі Ринок першими на сцену вийшли українські музиканти «Fusion Trio», познайомивши слухачів із багатством стилю джаз-фьюжн. Оскільки для цього напрямку характерна суміш різноманітних музичних елементів, в композиціях бенду класичні етюди гармонійно поєднуються з карибськими ритмами, а ніжні переливи клавішних – з вибуховими ударними.

Закрив денну програму французький квінтет «Ozma», який грає сучасний джаз з елементами електронної музики. Використання звукових ефектів під час виступу до невпізнання змінювало голоси тромбона, саксофона і гітари, створюючи дійсно унікальний саунд. Публіка на площі Ринок уважно стежила за виступами французів, періодично зриваючись на оплески.

Хедлайнери головної сцени у парку культури подарували справжній бенкет. Вечір розпочався виступом добре знайомого українській публіці контрабасиста з Ізраїлю Авішая Коена. У 2020 році віртуоз планував відвідати джазовий фестиваль у Львові в рамках амбіційного туру на честь свого 50-річчя. Пандемія Covid-19 завадила йому зіграти 50 концертів у 50 країнах світу, але зал вітав музиканта вибуховим виконанням «Happy Birthday». Коен чаклував над своїм контрабасом як шаман, і інструмент ожив, підкоривши серця слухачів. У компанії барабанщиці Роні Каспі і піаніста Елчіна Ширінова Авішай Коен влаштував незабутній музичний перфоманс.

Додамо, що після дворічної перерви у Львові знову відбувається фестиваль джазової музики – Leopolis Jazz Fest. Організатори цього року вирішили його таки провести, але дотримуючись відповідних заходів безпеки.



