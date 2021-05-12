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    В Україні стартували офіційні продажі популярного електромобіля

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    Електромобіль Nissan Leaf другого покоління - В Україні стартували офіційні продажі популярного електромобіля
    Електромобіль Nissan Leaf другого покоління
    Фото з відкритих джерел

    На українському ринку нарешті офіційно з’явився Nissan Leaf – один з найпопулярніших електромобілів в світі

    В Україні нарешті стартували офіційні продажі Nissan Leaf. Ця модель я «електричним» бестселером в Україні на ринку вживаних електрокарів. Також «Ліф» – це один з найпопулярніших електромобілів в світі.

    Ціни на Leaf в Україні стартують з 976,5 тисяч гривень. За ці гроші місцевий офіс Nissan пропонує електрокар з батареєю на 40 кіловат-годин. У місті за циклом WLTP запас ходу моделі складає 389 кілометрів.

    Щоб зарядити батарею від звичайної розетки, знадобиться 21 година. Якщо ж використовувати зарядку на 50 кіловат, то на зарядку від 20% до 80% піде всього година.

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    В Україні стартували офіційні продажі популярного електромобіля
    В Україні стартували офіційні продажі популярного електромобіля
    В Україні стартували офіційні продажі популярного електромобіля
    В Україні стартували офіційні продажі популярного електромобіля
    В Україні стартували офіційні продажі популярного електромобіля
    В Україні стартували офіційні продажі популярного електромобіля
    В Україні стартували офіційні продажі популярного електромобіля
    В Україні стартували офіційні продажі популярного електромобіля
    В Україні стартували офіційні продажі популярного електромобіля
    В Україні стартували офіційні продажі популярного електромобіля
    В Україні стартували офіційні продажі популярного електромобіля
    В Україні стартували офіційні продажі популярного електромобіля
    В Україні стартували офіційні продажі популярного електромобіля
    В Україні стартували офіційні продажі популярного електромобіля
    В Україні стартували офіційні продажі популярного електромобіля
    В Україні стартували офіційні продажі популярного електромобіля
    В Україні стартували офіційні продажі популярного електромобіля

    В салоні – мультимедійна система з 8-дюймовим сенсорним екраном і підтримкою Apple CarPlay та Android Auto.

    Одна з фішок нового Nissan Leaf, яка доступна і в Україні, - це «розумна» педаль газу, яку в компанії називають e-Pedal. Нею можна управляти машиною, не використовуючи гальмо, а просто регулюючи силу натискання на газ.

    Коли водій повністю відпускає акселератор, автоматично включається система рекуперації і механічні гальма, і автомобіль повністю зупиняється. Машина може стояти на місці навіть на крутих підйомах без натискання на гальмо.

    Звичайну педаль гальм, як кажуть в Nissan, тепер можна буде використовувати тільки для різкого екстреного уповільнення.

    В список систем безпеки української версії Leaf увійшли наступні системи:

    • контролю смуги руху;
    • контролю «сліпих» зон;
    • попередження про перехресний рух позаду;
    • екстрене гальмування.

    В базі автомобіль пропонується в червоному кольорі. За інші кольори доведеться доплачувати. Наприклад, за Nissan Leaf білого кольору додатково просять 8 280 гривень. Кольорова гама «металік» коштуватиме 13 800 гривень, перламутр – 16 560 гривень. Двокольорове забарвлення кузова обійдеться в 27 600 гривень.

    Характеристики Nissan Leaf

    Силова установка
    Ємність батареї 40 кВт*г
    Запас ходу, місто 389 км
    Запас ходу, змішаний 270 км
    Потужність 150 к.с.
    Крутний момент 320 Нм
    Динаміка
    Максимальна швидкість 144 км/г
    Прискорення до 100 км/г 7.9
    Інше
    Багажник 435 л.
    Кліренс 155 мм
    Теги: автомобіль Nissan Nissan Leaf
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