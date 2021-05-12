В Україні стартували офіційні продажі популярного електромобіля
На українському ринку нарешті офіційно з’явився Nissan Leaf – один з найпопулярніших електромобілів в світі
В Україні нарешті стартували офіційні продажі Nissan Leaf. Ця модель я «електричним» бестселером в Україні на ринку вживаних електрокарів. Також «Ліф» – це один з найпопулярніших електромобілів в світі.
Ціни на Leaf в Україні стартують з 976,5 тисяч гривень. За ці гроші місцевий офіс Nissan пропонує електрокар з батареєю на 40 кіловат-годин. У місті за циклом WLTP запас ходу моделі складає 389 кілометрів.
Щоб зарядити батарею від звичайної розетки, знадобиться 21 година. Якщо ж використовувати зарядку на 50 кіловат, то на зарядку від 20% до 80% піде всього година.
В салоні – мультимедійна система з 8-дюймовим сенсорним екраном і підтримкою Apple CarPlay та Android Auto.
Одна з фішок нового Nissan Leaf, яка доступна і в Україні, - це «розумна» педаль газу, яку в компанії називають e-Pedal. Нею можна управляти машиною, не використовуючи гальмо, а просто регулюючи силу натискання на газ.
Коли водій повністю відпускає акселератор, автоматично включається система рекуперації і механічні гальма, і автомобіль повністю зупиняється. Машина може стояти на місці навіть на крутих підйомах без натискання на гальмо.
Звичайну педаль гальм, як кажуть в Nissan, тепер можна буде використовувати тільки для різкого екстреного уповільнення.
В список систем безпеки української версії Leaf увійшли наступні системи:
- контролю смуги руху;
- контролю «сліпих» зон;
- попередження про перехресний рух позаду;
- екстрене гальмування.
В базі автомобіль пропонується в червоному кольорі. За інші кольори доведеться доплачувати. Наприклад, за Nissan Leaf білого кольору додатково просять 8 280 гривень. Кольорова гама «металік» коштуватиме 13 800 гривень, перламутр – 16 560 гривень. Двокольорове забарвлення кузова обійдеться в 27 600 гривень.
Характеристики Nissan Leaf
|Силова установка
|Ємність батареї
|40 кВт*г
|Запас ходу, місто
|389 км
|Запас ходу, змішаний
|270 км
|Потужність
|150 к.с.
|Крутний момент
|320 Нм
|Динаміка
|Максимальна швидкість
|144 км/г
|Прискорення до 100 км/г
|7.9
|Інше
|Багажник
|435 л.
|Кліренс
|155 мм