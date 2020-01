У Середземному морі на вихідних врятували майже 500 мігрантів

Серед врятованих сім вагітних жінок, п'ятеро дітей віком до п'яти років і близько 100 неповнолітніх без супроводу дорослих

Упродовж минулих вихідних днів рятувальники в Середземному морі врятували понад 480 мігрантів, які намагалися дістатись європейських країн. Про це повідомляє DW.

Зазначається, що рятувальне судно Ocean Viking здійснило п'ять рятувальних операцій протягом 72 годин.

Зокрема, пізно ввечері 26 січня рятувальники підібрали 102 людини на відстані 80 морських миль від узбережжя Лівії. Ще 82 людини врятували неподалік від узбережжя Мальти.

Серед врятованих сім вагітних жінок, п'ятеро дітей віком до п'яти років і близько 100 неповнолітніх без супроводу дорослих.

BREAKING! #OceanViking has rescued 184 men, women & children from two rubber boats in distress tonight.



102 people were rescued 80 NM from #Libya & 82 in the Maltese SRR.



With five nighttime operations in less than 72 hours, the total of survivors now safely onboard is 407. pic.twitter.com/lDbhfHWiau