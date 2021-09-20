Зупинка Одеського припортового заводу: керівництво підприємства назвало причини

З 1 листопада 2021 року АТ «Одеський припортовий завод» планує почати роботу за давальницьким контрактом з новою компанією

Сировиною для підприємства є газ, ціни на який різко підскочили

Керівництво Одеського припортового заводу прийняло рішення зупинити підприємство, аби запобігти зайвому витрачанню оборотних коштів заводу. Основною сировиною для підприємства є газ, ціни на який різко підскочили. Про це повідомляє пресслужба підприємства

«АТ «ОПЗ» повідомляє, що у зв'язку з ситуацією, що склалася на світовому та національному ринках природного газу, компанія-постачальник давальницької сировини «Агро Газ Трейдинг», що несе усі бізнес-ризики, пов'язані із закупівлею газу та продажем продукції виробництва ОПЗ, повідомила менеджмент заводу про зменшення поставок газу.

Внаслідок різкої зміни кон'юнктури на ринку енергоносіїв, зокрема зростання ціни на природний газ, необхідного для виробництва карбаміду, а також повільної динаміки зростання цін на карбамід. Компанія «Агро Газ Трейдинг» повідомила завод про зменьшення поставок газу», – зазначається у повідомленні.

Окрім цього, нині існує значна заборгованість компанії «Агро Газ Трейдинг» перед АТ «ОПЗ» за вироблену продукцію, що становить 140 млн гривень. «В АТ «ОПЗ» виник борг перед газорозподільною компанією «Одесагаз», яка направила на підприємство рекомендації щодо самостійної зупинки заводу, аби уникнути аварійну зупинку з боку АТ «Одесагаз».

Враховуючи вищезазначені обставини, менеджмент заводу прийняв рішення зупинити підприємство, аби запобігти зайвому витрачанню оборотних коштів заводу», – повідомили у пресслужбі заводу.

З 1 листопада 2021 року АТ «Одеський припортовий завод» планує почати роботу за давальницьким контрактом з новою компанією, яка виграла конкурс у липні 2021 року. Період у 5 тижнів, що триватиме між припиненням постачання газу за контрактом з «Агро Газ Трейдинг» та запуском постачання сировини за новим контрактом з компанією «Dachex Shipping PTE.Ltd», менеджмент заводу витратить на проведення щорічного попереджувального ремонту обладнання підприємства, що згідно з графіком попередньо мав розпочатися у жовтні.

Основний дохід АТ «ОПЗ» на період тимчасової зупинки виробництва карбаміду складатимуть інші види господарської діяльності, що веде підприємство, зокрема від перевантаження аміаку, що надходить шляхом транспортування через аміакопровід.

Нагадаємо, у кінці 2020 року виконувачем обов'язки голови правління акціонерного товариства «Одеський припортовий завод» став Микола Парсентьєв.