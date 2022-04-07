ЗСУ знищили артилерійський підрозділ окупантів на Херсонщині (відео)
Триває 43-й день повномасштабної війни Росії проти України
Генеральний штаб Збройних сил України виклав відео вдалих дій наших захисників на Херсонщині.
«На Херсонщині українські воїни розбили артилерійський підрозділ окупантів, що готувався до обстрілів мирних населених пунктів. Нажаль частина «асвабадітєлєй» накивала п'ятами.
Разом переможемо!», − запевнили у Генштабі.
Дивіться відео удару по артилерійському підрозділу армії орків у Херсонській області:
Нагадаємо, українська армія продовжує наносити важкі втрати путінській орді. 93-тя окрема механізована бригада «Холодний Яр» виклала відео, де показує результати своєї діяльності − сотні одиниць спаленої техніки ворога.
«Роздивлятися спалену та підбиту російську техніку іноді цікавіше з повітря. Продовжуємо фіксувати провали «другої армії в світі» і показувати, що з нею роблять холодноярці», − запевнили у бригаді.