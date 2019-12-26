«Укртелеком» з нового року підвищить тарифи майже на чверть



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Стаціонарні телефони знову подорожчають

Із 1 січня 2020 року «Укртелеком» підвищить щомісячну оплату на послуги фіксованої телефонії на 18-24 гривні, тобто 20-24%. Про це пише Інтерфакс-Україна з посиланням на дані директора корпоративних комунікацій компанії Михайла Шуранова.

За словами Шуранова, тарифи встановлять «на рівні мобільних операторів».

Також подорожчає оплата за послуги доступу до Інтернету, міжнародного телефонного зв'язку, додаткових і супутникових послуг.

«Для населення максимальна абонплата за дротяний телефон без погодинної оплати місцевих дзвінків, підключений по окремій лінії, з 2020 року збільшиться з нинішніх 55,92 до 61,51», - йдеться у заяві.

Максимальна абонплата за аналогічну послугу для підприємств та ФОП становитиме 67,10 замість 61 грн.

Нагадаємо, компанія «Укртелеком» вирішила з 1 лютого 2020 року припинити надання послуг фіксованого телефонного зв'язку за допомогою таксофонів. Зазначається, що через доступність сучасних послуг (мобільний зв'язок, комунікатори, менеджери тощо) послуги таксофонії «втратили соціальну значимість».

Раніше повідомлялося, що мобільним операторам заборонили стягувати плату без згоди абонента.