Ціни на залізничні квитки зростатимуть: коли, на скільки та як зекономити

Вартість квитків зростатиме на 2% в місяць

Ціни на залізничні пасажирські перевезення в Україні будуть підвищуватися з березня – квітня, але на 2% на місяць.

Про це заявив міністр інфраструктури Владислав Криклій.

«Чи будуть підвищені ціни на квитки на пасажирські залізничні перевезення – я б не назвав це підвищенням, це у нас буде дуже така легка індексація, починаючи з березня – квітня, по 2% у місяць до кінця року, це передбачено фінансовим планом «Укрзалізниці», – поінформував Криклій.

Міністр теж додав, що водночас є можливість отримувати до 40% знижки, якщо купити квиток наперед.

До слова, в Україні планують прокласти високошвидкісну залізничну лінію від Одеси до ЄС.

Також повідомлялося, що дитячі і студентські квитки на Інтерсіті+ відтепер можна купити через чат-бот.

Джерело: Укрінформ