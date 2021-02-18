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    Ціни на залізничні квитки зростатимуть: коли, на скільки та як зекономити

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    Фінансовий план &laquo;Укрзалізниці&raquo; передбачає індексацію цін на квитки - Ціни на залізничні квитки зростатимуть: коли, на скільки та як зекономити
    Фінансовий план «Укрзалізниці» передбачає індексацію цін на квитки

    Вартість квитків зростатиме на 2% в місяць

    Ціни на залізничні пасажирські перевезення в Україні будуть підвищуватися з березня – квітня, але на 2% на місяць.

    Про це заявив міністр інфраструктури Владислав Криклій.

    «Чи будуть підвищені ціни на квитки на пасажирські залізничні перевезення – я б не назвав це підвищенням, це у нас буде дуже така легка індексація, починаючи з березня – квітня, по 2% у місяць до кінця року, це передбачено фінансовим планом «Укрзалізниці», – поінформував Криклій.

    Міністр теж додав, що водночас є можливість отримувати до 40% знижки, якщо купити квиток наперед.

    До слова, в Україні планують прокласти високошвидкісну залізничну лінію від Одеси до ЄС.

    Також повідомлялося, що дитячі і студентські квитки на Інтерсіті+ відтепер можна купити через чат-бот.

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    Джерело: Укрінформ

    Теги: міністр Укрзалізниця ціни залізниця Міністерство інфраструктури квиток перевезення Владислав Криклій
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