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    Події в Україні

    «Укрзалізниця» евакуювала своїх машиністів із Білорусі

    Чотири українські залізничники 23 дні провели в Білорусі, бо не могли виїхати - «Укрзалізниця» евакуювала своїх машиністів із Білорусі
    Чотири українські залізничники 23 дні провели в Білорусі, бо не могли виїхати

    Білоруські залізничники допомогли Україні провести операцію з евакуації

    18 березня успішно завершилася спецоперація з повернення в Україну чотирьох українських машиністів, які залишилися на території Білорусі. Про це повідомив у Telegram голова правління АТ «Укрзалізниця» Олександр Камишін.

    До війни локомотиви УЗ щодня заїжджали в Росію і Білорусь з вантажними поїздами. Коли почалася війна, на території Росії та Білорусі опинилися 12 українських машиністів. 8 машиністів повернулися на батьківщину в перші дні війни. А чотири машиністи провели в Білорусі 23 дні. Сьогодні вони через Польщу повернулися в Україну.

    «Я вдячний всім, хто планував, домовлявся і відпрацьовував цю спецоперацію. Команді залізничників, дипломатів, спецслужб. Я вдячний нашим партнерам з Польщі. Вдячний білоруським залізничникам за людяне ставлення до наших людей. Я ще раз переконуюся, що серед білорусів залишилися чесні люди, особливо серед залізничників», - зазначив Камишін.

    Нагадаємо, у Білорусі строковики відмивають російські танки від останків тіл.

    Тим часом Тихановська просить притягнути Лукашенка до трибуналу через війну в Україні.

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    Теги: росія окупанти війна Укрзалізниця Україна окупація #stoprussia
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    «Укрзалізниця» евакуювала своїх машиністів із Білорусі