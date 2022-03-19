«Укрзалізниця» евакуювала своїх машиністів із Білорусі

Білоруські залізничники допомогли Україні провести операцію з евакуації

18 березня успішно завершилася спецоперація з повернення в Україну чотирьох українських машиністів, які залишилися на території Білорусі. Про це повідомив у Telegram голова правління АТ «Укрзалізниця» Олександр Камишін.

До війни локомотиви УЗ щодня заїжджали в Росію і Білорусь з вантажними поїздами. Коли почалася війна, на території Росії та Білорусі опинилися 12 українських машиністів. 8 машиністів повернулися на батьківщину в перші дні війни. А чотири машиністи провели в Білорусі 23 дні. Сьогодні вони через Польщу повернулися в Україну.

«Я вдячний всім, хто планував, домовлявся і відпрацьовував цю спецоперацію. Команді залізничників, дипломатів, спецслужб. Я вдячний нашим партнерам з Польщі. Вдячний білоруським залізничникам за людяне ставлення до наших людей. Я ще раз переконуюся, що серед білорусів залишилися чесні люди, особливо серед залізничників», - зазначив Камишін.

Нагадаємо, у Білорусі строковики відмивають російські танки від останків тіл.

Тим часом Тихановська просить притягнути Лукашенка до трибуналу через війну в Україні.

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