  1. Головна
  2. Економіка
  3. Економіка та фінанси
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Економіка та фінанси

    «Укрзалізниця» на День Незалежності продовжила маршрут поїзда Суми — Київ

    • Розсилка
    Вартість квитків становить від 362 до 571 грн залежно від класу вагона - «Укрзалізниця» на День Незалежності продовжила маршрут поїзда Суми — Київ
    Вартість квитків становить від 362 до 571 грн залежно від класу вагона

    З Сум поїзд вирушить о 05:34 та прибуде до Вінниці о 13:11

    «Укрзалізниця» продовжила маршрут поїзда №779/780 «Столичний експрес» Суми — Київ до Вінниці на 24 серпня 2020 року. Про це повідомляє пресслужба УЗ.

    «Це дозволить пасажирам більш зручно планувати свої подорожі та розширити географію мандрівок». – йдеться у повідомленні.

    Зазначається, що з Сум поїзд вирушить о 05:34 та прибуде до Вінниці о 13:11.

    Відправлення з Вінниці об 13:44 та прибуття до Сум о 21:34.

    «Поїзд зупинятиметься у Ворожбі, Путивлі, Конотопі, Бахмачі, Ніжині, Києві та Козятині», - інформують в «Укрзалізниці».

    Вартість квитків становить від 362 до 571 грн залежно від класу вагона.

    Квитки можна придбати через офіційний сайт компанії та в залізничних касах.

    В «Укрзалізниці» нагадали, що всі поїзди проходять посилену дезінфекційну обробку перед та після рейсу. Також посилили обробку постільної білизни під час прання. Поїзні бригади забезпечені засобами індивідуального захисту, пройшли відповідні інструктажі та медогляд.

    Для посадки в поїзд пасажири обов'язково повинні вдягти захисну маску, а також пройти температурний скринінг при вході на вокзал та при посадці до вагона. 

    Нагадаємо, Укрзалізниця призначила додаткові потяги до Дня Незалежності.

    Суми Київ Укрзалізниця День Незалежності вокзал
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ