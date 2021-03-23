У Ніжині коронавірусний колапс: хворих кладуть у службових приміщеннях лікарень

Хворих на Covid-19 у Ніжині побільшало у 2,5 раза

Ніжинська центральна міська лікарня переповнена хворими, які потребують стаціонарного лікування, – ліжка для них ставлять уже в службових приміщеннях. Про це повідомив міський голова Олександр Кодола в мережі Facebook.

«Генеральний директор КНП «Ніжинська центральна міська лікарня ім. М. Галицького» повідомив, що лікарня переповнена: на 240 ліжках перебуває 275 пацієнтів. Усі напрямки, включаючи ковідний, – переповнені. Використовуються службові кімнати для розміщення ліжок, також збільшується кількість ліжок у палатах», – сказав Кодола.

За його словами, у місті зросла кількість хворих на ГРВІ та Covid-19, останніх побільшало у 2,5 раза. Отже, розглядатимуть питання додаткового забезпечення киснем та розширення ліжкового фонду за рахунок онкологічного відділення.

Гендиректор Ніжинської центральної міської лікарні Олександр Костирко розповів, що за останні два тижні кількість пацієнтів, які звертаються за допомогою до медиків, збільшилась у два з половиною рази.

Щоб збільшити ліжковий фонд, для лікування залучили додаткову будівлю, де прийматимуть хворих та з підозрою на коронавірус. Також це роблять з метою зменшення концентрації хворих на площу того чи іншого відділення. Відповідно, залучатимуть додатковий медичний персонал: лікарів та медичних сестер.

Нагадаємо, в Україні вже вісім регіонів перебувають в «червоній» зоні карантину – Київ, Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Київська, Одеська, Сумська та Чернівецька області.

Для вироблення колективного імунітету від коронавірусу в громадян України потрібно зробити щеплення 70% населення держави, тобто майже 30 млн людей.