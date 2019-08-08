Кличко збирається знову балотуватися у мери Києва
За словами Кличка, кияни його «просто не зрозуміють», якщо він знову не балотуватиметься на виборах
Київський міський голова Віталій Кличко не виключив, що в разі проведення виборів в Києві він буде знову балотуватися на пост мера столиці.
Про це він заявив в інтерв'ю виданню LB.ua.
«Для того, щоб провести дострокові місцеві (вибори - ред.) по всій країні, потрібні великі фінанси - кілька мільярдів гривень. У бюджеті на цей рік Кабмін такі статті не закладав, і навряд чи тут щось зміниться - економічна ситуація складна. .. У зв'язку з цим, я не виключаю, що ситуація буде поступово розвиватися, і першою відбудеться битва за Київ», - зазначив Кличко.
Він не виключив, що в цьому випадку буде знову балотуватися в мери.
«Так, я буду знову балотуватися в мери. Думаю, кияни просто не зрозуміють, якщо я цього не зроблю. Здаватися - не в моїх принципах», - сказав Віталій Кличко.
Як відомо, мер Києва пішов у тижневу відпустку з дозволу президента Володимира Зеленського.
Раніше Національне антикорупційне бюро України відкрило кримінальне провадження за фактами, викладеними в заяві мера Києва Віталія Кличка щодо ймовірної пропозиції хабара главі Офісу президента Андрію Богдану.
Нагадаємо, 10 липня Віталій Кличко зустрівся з президентом Володимиром Зеленським. Тоді президент підтвердив чутки про розділення повноважень в управлінні столицею. Що він хоче назначити свого голову КМДА.
24 липня стало відомо, що Андрій Богдан вніс подання до Кабміну на звільнення Кличка.
А 26 липня Кличко на пресконференції заявив, що Андрій Богдан намагався йому нав'язати столичного забудовника Андрія Вавриша і гендиректора «1+1» Олександра Ткаченка для узгодження рішень.
30 липня на брифінгу Богдан розповів деталі своїх зустрічей з Кличком на Банковій. За його словами, мер Києва підтвердив йому, що не контролює Київську раду, є 2-3 «смотрящих», які мають групи депутатів.
Богдан також розповів про зустріч з юристом, який пропонував йому хабар у $20 млн.
Кличко назвав інформацію, оприлюднену Богданом, добіркою пліток і маніпулятивних домислів.