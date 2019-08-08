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    Кличко збирається знову балотуватися у мери Києва

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    Мер Києва Віталій Кличко - Кличко збирається знову балотуватися у мери Києва
    Мер Києва Віталій Кличко

    За словами Кличка, кияни його «просто не зрозуміють», якщо він знову не балотуватиметься на виборах

    Київський міський голова Віталій Кличко не виключив, що в разі проведення виборів в Києві він буде знову балотуватися на пост мера столиці.

    Про це він заявив в інтерв'ю виданню LB.ua.

    «Для того, щоб провести дострокові місцеві (вибори - ред.) по всій країні, потрібні великі фінанси - кілька мільярдів гривень. У бюджеті на цей рік Кабмін такі статті не закладав, і навряд чи тут щось зміниться - економічна ситуація складна. .. У зв'язку з цим, я не виключаю, що ситуація буде поступово розвиватися, і першою відбудеться битва за Київ», - зазначив Кличко.

    Він не виключив, що в цьому випадку буде знову балотуватися в мери.

    «Так, я буду знову балотуватися в мери. Думаю, кияни просто не зрозуміють, якщо я цього не зроблю. Здаватися - не в моїх принципах», - сказав Віталій Кличко.

    Як відомо, мер Києва пішов у тижневу відпустку з дозволу президента Володимира Зеленського.

    Раніше Національне антикорупційне бюро України відкрило кримінальне провадження за фактами, викладеними в заяві мера Києва Віталія Кличка щодо ймовірної пропозиції хабара главі Офісу президента Андрію Богдану.

    Нагадаємо, 10 липня Віталій Кличко зустрівся  з президентом Володимиром Зеленським. Тоді президент підтвердив чутки про розділення повноважень в управлінні столицею. Що він хоче назначити свого голову КМДА.

    24 липня стало відомо, що Андрій Богдан вніс подання до Кабміну на звільнення Кличка.

    А 26 липня Кличко на пресконференції заявив, що Андрій Богдан намагався йому нав'язати столичного забудовника Андрія Вавриша і гендиректора «1+1» Олександра Ткаченка для узгодження рішень.

    30 липня на брифінгу Богдан розповів деталі своїх зустрічей з Кличком на Банковій. За його словами, мер Києва підтвердив йому, що не контролює Київську раду, є 2-3 «смотрящих», які мають групи депутатів. 

    Богдан також розповів про зустріч з юристом, який пропонував йому хабар у $20 млн.

    Кличко назвав інформацію, оприлюднену Богданом, добіркою пліток і маніпулятивних домислів.

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