Уряд обіцяє збільшити зарплати медикам з 1 вересня

Про це Шмигаль заявив під час засідання уряду.

Він розповів, що уряд ухвалив низку рішень для «покращень у медичній сфері». Зокрема цього року уряд планує збільшити виплати по зарплатах медикам на майже 8 мільярдів гривень.

«Всім лікарям незалежно від посади пропонуємо підвищити оклад на 75%, середньому медичному персоналу — у розмірі 50% мінімальної зарплати (у грошовому еквіваленті це приблизно 2 360 гривень). Молодшим медичним сестрам — у розмірі 25% (орієнтовно 1 180 гривень)», — уточнив прем’єр.

Він запевняє, що це підвищення — «тільки початок». Здійснити його уряд планує з 1 вересня 2020 року.

«Крім підвищення зарплат ми хочемо змінити тарифи, за якими відбувається лікування. Мається на увазі, що держава буде витрачати більше коштів на пацієнтів, і лікарям не треба буде економити на лікуванні українців», — додав очільник уряду.

Крім цього, Шмигаль пообіцяв, що Кабмін виділить майже 1,3 мільярда гривень на екстрену допомогу та 2,3 мільярда лікарням, що «критично недофінансовані».

Раніше міністр охорони здоров'я Максим Степанов пообіцяв підвищити медикам зарплати з вересня.

До слова, уряд встановив суми виплат медикам, які постраждали через коронавірус.