Держстат оприлюднив дані про смертність у квітні



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За січень-квітень чисельність населення в Україні зменшилася майже на понад 90 тисяч осіб

В Україні чисельність населення за січень – квітень 2020 року зменшилася на 96,2 тисячі людей. Станом на 1 травня в нашій країні проживає 41 мільйон 806 тисяч громадян. Про це повідомляє Держстат.



При чому, за даними відомства, кількість померлих в квітні-2020 до квітня 2019 року складає мінус 3,5%. Для порівняння: у 2019 році показник смертності до 2018-го складав мінус 1,1% населення.

Також, за інформацією Держстату, в січні – квітні 2020 року в Україні народилися 92,3 тисячі дітей. У порівнянні з аналогічним періодом у 2019 році показник становив 99,1 тисячі.



За перші чотири місяці цього року зафіксували природне зменшення населення. Воно становить 102,9 тисячі людей. Для порівняння у 2019 році було 108 тисяч.



Кількість тих, хто приїхав в Україну за цей час, перевищила кількість тих, хто виїхав. Різниця – 6 755 людей. У січні – квітні 2019 року показник становив – 10 770 людей.



Крім того, наявне істотне перевищення кількості померлих над кількістю новонароджених. А саме: на 100 померлих припадає 47 новонароджених.



У підсумку кількість населення України від початку 2020 року зменшилася на 96,2 тисячі людей. Станом на 1 травня становить 41 мільйон 806 тисяч громадян.

Між іншим, головний санітарний лікар Віктор Ляшко напередодні заявив, що без карантину в Україні від коронавірусу могли б померти 145 тис. людей.

Коронавірус в Україні

Всього 34984

Хворіють 17966

Одужали 16033

Померли 985

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Станом на 19 червня підтверджено 34 984 випадки Covid-19, з них 16 033 одужали, 985 померли. Протягом останньої доби лабораторно підтверджено 921 випадок, це на 92 випадки більше, ніж учора (829).