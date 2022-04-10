Подоляк назвав передумови для зустрічі Зеленського з Путіним

Президент України піде на переговори, коли матиме абсолютно чіткі позиції для цього, зазначив Подоляк

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що перед особистими переговорами президентів Володимира Зеленського та Володимира Путіна Україна повинна здобути кілька гучних перемог. Про це радник голови ОП сказав у прямому ефірі спільного інформаційного марафону UAразом на українських телеканалах.

На думку Подоляка, це допоможе Кремлю позбутися імперських ілюзій, а Україні – диктувати свої вимоги.

«Україна будує сьогодні графік того, як живе світ. Якби просто говорити, що через тиждень ми зустрінемось на рівні президентів, чи за два тижні. Ні, це буде не так відбуватися. Буде відбуватися наступним чином. Україна готова до великих битв. Україна має перемогти у цих битвах», – заявив радник голови президентського офісу.

Він додав, що після перемог Україна отримає суттєвішу переговорну позицію та диктуватиме свої вимоги. Перш за все, важливо, аби Росія нарешті позбулась своїх імперських ілюзій.

«Я хочу, щоб ви всі зрозуміли – Росія має позбутися своїх імперських ілюзій. Ми будемо робити все, щоб отримати певні дуже потужні гарантії безпеки, щоб назавжди закрити свої кордони від імперських амбіцій РФ. І президент піде на переговори, коли матиме абсолютно чіткі позиції для цього», – додав Подоляк.

Нагадаємо, голова української делегації на переговорах із Росією Давид Арахамія заявив, що зустріч українського президента Володимира Зеленського та глави держави-агресора Володимира Путіна може відбутися найближчим часом.

Також Давид Арахамія вважає, що ворог в цілому готовий прийняти умови запропонованого Україною договору.

Як заявив міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров, Росія вимагає залучити до переговорного процесу з Україною Білорусь. Зокрема, Лавров заявив, що, нібито, уже запропонував Україні долучити до мирного переговорного процесу Білорусь.

До слова, за інформацією командування Повітряних сил ЗСУ, російські літаки 11 березня о 14:40 атакували білоруську територію на кордоні з Україною. Це було зроблено для того, щоб звинуватили у обстрілі Україну і таким чином втягнути білоруську армію у російсько-українську війну.

За неофіційною інформацією, Олександр Лукашенко планував тоді ввести білоруські війська на територію України, але частина армії відмовилася від участі у чужій війні.