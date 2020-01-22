На Берлінале відбудеться світова прем’єра фільму Сенцова



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Фільм «Номери» знятий за п'єсою Олега Сенцова

Організатори фестивалю зазначили, що фільм «був створений при неможливих обставинах, в ситуації екзистенціального вакууму»

В рамках програми Special престижного німецького кінофестивалю Берлінале в лютому 2020 року відбудеться світова прем'єра фільму «Номери» українських режисерів Олега Сенцова і Ахтема Сеітаблаєва.

Про це повідомили організатори фестивалю.

Фільм «Номери» знятий за п'єсою Олега Сенцова. Під час роботи над стрічкою Сенцов знаходився в ув'язненні в Росії. За словами продюсера картини Анни Паленчук, робочий процес обговорювався в листах - їх Сенцов і Сеітаблаєв написали понад 100.

П'єса «Номери» була написана Сенцовим в 2011 році, ще до ув’язнення. Організатори фестивалю зазначили, що фільм «був створений при неможливих обставинах, в ситуації екзистенціального вакууму». Фільм являє собою антиутопію, в якій дійові особи, зазначені номерами, спочатку підкоряються верховному богу - нулю, а потім руйнують сформовану систему.

70-й фестиваль Берлінале пройде в Берліні з 20 лютого по 1 березня.

До слова, цього тижня українська драма Валентина Васяновича «Атлантида» отримала головний приз фестивалю Tromso International Film Festival, що проходив у Норвегії.

Нагадаємо, Рада ратифікувала угоду щодо приєднання України до європейського кіно фонду Eurimages.

Як повідомлялося, в Україні почали зйомки фільму за романом «Іловайськ».