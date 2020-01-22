На Берлінале відбудеться світова прем’єра фільму Сенцова
Фільм «Номери» знятий за п'єсою Олега Сенцова
Організатори фестивалю зазначили, що фільм «був створений при неможливих обставинах, в ситуації екзистенціального вакууму»
В рамках програми Special престижного німецького кінофестивалю Берлінале в лютому 2020 року відбудеться світова прем'єра фільму «Номери» українських режисерів Олега Сенцова і Ахтема Сеітаблаєва.
Про це повідомили організатори фестивалю.
Фільм «Номери» знятий за п'єсою Олега Сенцова. Під час роботи над стрічкою Сенцов знаходився в ув'язненні в Росії. За словами продюсера картини Анни Паленчук, робочий процес обговорювався в листах - їх Сенцов і Сеітаблаєв написали понад 100.
П'єса «Номери» була написана Сенцовим в 2011 році, ще до ув’язнення. Організатори фестивалю зазначили, що фільм «був створений при неможливих обставинах, в ситуації екзистенціального вакууму». Фільм являє собою антиутопію, в якій дійові особи, зазначені номерами, спочатку підкоряються верховному богу - нулю, а потім руйнують сформовану систему.
70-й фестиваль Берлінале пройде в Берліні з 20 лютого по 1 березня.
До слова, цього тижня українська драма Валентина Васяновича «Атлантида» отримала головний приз фестивалю Tromso International Film Festival, що проходив у Норвегії.
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