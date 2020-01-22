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    Культура

    На Берлінале відбудеться світова прем’єра фільму Сенцова

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    <p>Фільм &laquo;Номери&raquo; знятий за п'єсою Олега Сенцова</p> - На Берлінале відбудеться світова прем’єра фільму Сенцова

    Фільм «Номери» знятий за п'єсою Олега Сенцова

    Організатори фестивалю зазначили, що фільм «був створений при неможливих обставинах, в ситуації екзистенціального вакууму»

    В рамках програми Special престижного німецького кінофестивалю Берлінале в лютому 2020 року відбудеться світова прем'єра фільму «Номери» українських режисерів Олега Сенцова і Ахтема Сеітаблаєва.

    Про це повідомили організатори фестивалю.

    Фільм «Номери» знятий за п'єсою Олега Сенцова. Під час роботи над стрічкою Сенцов знаходився в ув'язненні в Росії. За словами продюсера картини Анни Паленчук, робочий процес обговорювався в листах - їх Сенцов і Сеітаблаєв написали понад 100.

    П'єса «Номери» була написана Сенцовим в 2011 році, ще до ув’язнення. Організатори фестивалю зазначили, що фільм «був створений при неможливих обставинах, в ситуації екзистенціального вакууму». Фільм являє собою антиутопію, в якій дійові особи, зазначені номерами, спочатку підкоряються верховному богу - нулю, а потім руйнують сформовану систему.

    70-й фестиваль Берлінале пройде в Берліні з 20 лютого по 1 березня.

    До слова, цього тижня  українська драма Валентина Васяновича «Атлантида» отримала головний приз фестивалю Tromso International Film Festival, що проходив у Норвегії.

    Нагадаємо, Рада ратифікувала угоду щодо приєднання України до європейського кіно фонду Eurimages.

    Як повідомлялося, в Україні почали зйомки фільму за романом «Іловайськ».

    Німеччина кіно Олег Сенцов культура фестиваль фільм
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