У Раді просувають пропозицію зробити Covid-тести для нардепів безкоштовними

За інформацією нардепа Радуцького, серед народних депутатів не вакцинувалися проти коронавірусу близько 40%

Депутатам хочуть зробити безкоштовні тести, «тому що вони на роботі»

Голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія вважає, що тести на Covid-19 для депутатів в парламенті мають бути платними, але наразі в Раді пропонується зробити їх безкоштовними. Про це він сказав у коментарі журналістам, пише «Уніан».

Відповідаючи на запитання щодо того, чи будуть ПЛР-тести для невакцинованих депутатів у Верховній Раді платними чи безкоштовними, Арахамія сказав: «Мені здається, що всі безкоштовні. Така, зокрема, була пропозиція».

На уточнення, чому вони мають бути безкоштовними, депутат відповів: «Тому що вони на роботі. Я не знаю. Така була пропозиція».

Водночас, Арахамія вважає, що тести мають бути платними.

«Я особисто, якщо ви мою думку почуєте, я наполягав, щоб були платні. Тому більше людей будуть вакцинуватись», – сказав він.

Крім того, Арахамія назвав трьох депутатів у парламенті, які заявляють, що не будуть вакцинуватись. Вони усі троє з монобільшості – Юрій Камельчук, Ліза Богуцька та Артем Дмитрук. Водночас на запитання, скільки зараз в парламенті невакцинованих депутатів, Арахамія зауважив, що інформація є лише по тих людях, які «надали дозвіл».

Раніше депутат від «Слуги народу» Микола Тищенко у розмові з журналістами заявив, що тести на визначення коронавірусу в організмі, які здаватимуть невакциновані депутати, будуть для нардепів безкоштовними.

«Те, що я чув, (тести будуть) безкоштовні», – відповів Тищенко.

Як відомо, нардеп Радуцький назвав кількість нещеплених нардепів та активних антивакцинаторів. За його словами, серед народних депутатів не вакцинувалися проти коронавірусу близько 40%. Активних антивакцинаторів серед нардепів – близько 10-15%.

До слова, нардепка від «Слуги народу» підтримала антивакцинаторів, які вийшли під парламент.

Зазначимо, «слуга»-антивакцинатор Камельчук готовий витрачати щомісяця кілька тисяч на ПЛР-тести.

Раніше російськомовна блогерка та депутатка від «Слуги народу» Ліза Богуцька також взялася підігрівати антивакцинаторські настрої в українському суспільстві.

Ще «слуга» Камельчук відзначився скандальною заявою проти вакцинації.

Юрій Камельчук в ефірі телеканалу «Наш» повідомляв, що не вірить в ефективність вакцин проти Covid-19, оскільки вважає цю хворобу «вигаданою».

Як відомо, нардеп від «Слуги народу» Юрій Камельчук, який раніше робив заяви про те, що коронавірусна інфекція – «вигадана», виступив у ПАРЄ на тему Covid-паспортів та сертифікатів.

До слова, соцмережі збурені тим, як «слуга» Камельчук спілкувався з дружинами шахтарів.

Раніше нардеп Радуцький зазначив, що затяті антивакцинатори зі «Слуги народу» вірять у чипування та не визнають коронавірус.