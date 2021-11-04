У Раді просувають пропозицію зробити Covid-тести для нардепів безкоштовними
Депутатам хочуть зробити безкоштовні тести, «тому що вони на роботі»
Голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія вважає, що тести на Covid-19 для депутатів в парламенті мають бути платними, але наразі в Раді пропонується зробити їх безкоштовними. Про це він сказав у коментарі журналістам, пише «Уніан».
Відповідаючи на запитання щодо того, чи будуть ПЛР-тести для невакцинованих депутатів у Верховній Раді платними чи безкоштовними, Арахамія сказав: «Мені здається, що всі безкоштовні. Така, зокрема, була пропозиція».
На уточнення, чому вони мають бути безкоштовними, депутат відповів: «Тому що вони на роботі. Я не знаю. Така була пропозиція».
Водночас, Арахамія вважає, що тести мають бути платними.
«Я особисто, якщо ви мою думку почуєте, я наполягав, щоб були платні. Тому більше людей будуть вакцинуватись», – сказав він.
Крім того, Арахамія назвав трьох депутатів у парламенті, які заявляють, що не будуть вакцинуватись. Вони усі троє з монобільшості – Юрій Камельчук, Ліза Богуцька та Артем Дмитрук. Водночас на запитання, скільки зараз в парламенті невакцинованих депутатів, Арахамія зауважив, що інформація є лише по тих людях, які «надали дозвіл».
Раніше депутат від «Слуги народу» Микола Тищенко у розмові з журналістами заявив, що тести на визначення коронавірусу в організмі, які здаватимуть невакциновані депутати, будуть для нардепів безкоштовними.
«Те, що я чув, (тести будуть) безкоштовні», – відповів Тищенко.
Як відомо, нардеп Радуцький назвав кількість нещеплених нардепів та активних антивакцинаторів. За його словами, серед народних депутатів не вакцинувалися проти коронавірусу близько 40%. Активних антивакцинаторів серед нардепів – близько 10-15%.
До слова, нардепка від «Слуги народу» підтримала антивакцинаторів, які вийшли під парламент.
Зазначимо, «слуга»-антивакцинатор Камельчук готовий витрачати щомісяця кілька тисяч на ПЛР-тести.
Раніше російськомовна блогерка та депутатка від «Слуги народу» Ліза Богуцька також взялася підігрівати антивакцинаторські настрої в українському суспільстві.
Ще «слуга» Камельчук відзначився скандальною заявою проти вакцинації.
Юрій Камельчук в ефірі телеканалу «Наш» повідомляв, що не вірить в ефективність вакцин проти Covid-19, оскільки вважає цю хворобу «вигаданою».
Як відомо, нардеп від «Слуги народу» Юрій Камельчук, який раніше робив заяви про те, що коронавірусна інфекція – «вигадана», виступив у ПАРЄ на тему Covid-паспортів та сертифікатів.
До слова, соцмережі збурені тим, як «слуга» Камельчук спілкувався з дружинами шахтарів.
Раніше нардеп Радуцький зазначив, що затяті антивакцинатори зі «Слуги народу» вірять у чипування та не визнають коронавірус.
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