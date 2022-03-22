  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
рус
    Події в Україні

    Окупанти у телефонній розмові хизуються, що вбивають цивільне населення України (відео)

    Кремлівський агресор зізнався, що вбив 30 цивільних українців - Окупанти у телефонній розмові хизуються, що вбивають цивільне населення України (відео)
    Кремлівський агресор зізнався, що вбив 30 цивільних українців
    фото скріншот відео

    Спілкуючись телефоном росіянин зазначив, що напередодні добряче напився, а тоді «накосячив»

    Російські загарбники не приховують, що чинять на території України злочини та розповідають про це по телефону напарникам. Про це повідомив радник міністра МВС Антон Геращенко.

    Спілкуючись телефоном росіянин зазначив, що напередодні добряче напився, а тоді «накосячив», за що планує вибачитися. Росіянин зізнався, що вбив 30 цивільних українців.

    У розмові з таким же як і він окупант говорить про розтрощену техніку, відкриті кримінальні справи, зокрема на командира полку. А також каже своєму «товаришу», що «мирних теж можна еб**шить».

    «Та я знаю, у мене людей 30 на рахунку», – відповідає той.

    На що загарбник радить: «ну еб..ш мирних також, не шкодуй, тому що їм зброю видали».

    Нагадаємо, російські загарбники обстріляли з «Градів» місто Зеленодольськ і село Мала Костромка у Криворізькому районі. Тим часом, в Охтирському районі Сумської області приблизно 300 російських військових відмовились виконувати наказ на ведення бойових дій.

    Читайте також: Пентагон назвав слабке місце армії окупантів
    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Окупанти у телефонній розмові хизуються, що вбивають цивільне населення України (відео)