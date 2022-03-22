Окупанти у телефонній розмові хизуються, що вбивають цивільне населення України (відео)

Спілкуючись телефоном росіянин зазначив, що напередодні добряче напився, а тоді «накосячив»

Російські загарбники не приховують, що чинять на території України злочини та розповідають про це по телефону напарникам. Про це повідомив радник міністра МВС Антон Геращенко.

Спілкуючись телефоном росіянин зазначив, що напередодні добряче напився, а тоді «накосячив», за що планує вибачитися. Росіянин зізнався, що вбив 30 цивільних українців.

У розмові з таким же як і він окупант говорить про розтрощену техніку, відкриті кримінальні справи, зокрема на командира полку. А також каже своєму «товаришу», що «мирних теж можна еб**шить».

«Та я знаю, у мене людей 30 на рахунку», – відповідає той.

На що загарбник радить: «ну еб..ш мирних також, не шкодуй, тому що їм зброю видали».

Нагадаємо, російські загарбники обстріляли з «Градів» місто Зеленодольськ і село Мала Костромка у Криворізькому районі. Тим часом, в Охтирському районі Сумської області приблизно 300 російських військових відмовились виконувати наказ на ведення бойових дій.

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