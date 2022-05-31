Звільнений з полону російський окупант заявив, що хоче повернутися на війну

Росіянин потрапив у полон під Миколаєвом у перші дні після початку повномасштабного вторгнення

Полон російського окупанта нічому не навчив

Російський окупант Дмитро Парамошкін, який побував на війні в Україні, потрапив у полон, був обміняний, заявив, що хоче знову поїхати в Україну. Про це він розповів в інтерв'ю російському виданню «Фонтанка».

24-річний рядовий Дмитро Парамошкін із Санкт-Петербурга підписав контракт із російською армією у 2020 році, до кінця строкової служби. 25 лютого 2022 року Парамошкіна та його товаришів по службі привезли до Криму. Там вони отримали нове завдання – їх відправили до Херсона, а потім до Миколаєва.

Дорогою до Миколаєва колона російських військових потрапила під артилерійський обстріл і розділилася на кілька частин. У групі Дмитра лишилося близько 30 людей. На нічліг група військових, у якій перебував Парамошкін, зупинилася у лісосмузі. Коли він прокинувся, то виявив, що лишився сам. Його товариші по службі забули його.

«Залишили мене, виходить, забули», – розповів Дмитро.

Через три дні він вийшов із лісу в пошуках їжі, і його одразу ж затримали українські військові. Окупанта відвезли до Нової Одеси, а потім до Вінниці, де помістили до слідчого ізолятора.

Парамошкін стверджує, що у полоні його регулярно били, особливо після того, як окупанти чинили звірства на окупованих територіях.

На запитання журналістки «Фонтанки», що він думає про події у Бучі, Парамошкін заявив, що не вірить у звірства своїх товаришів по службі і вважає це постановкою.

Парамошкін став одним із російських полонених, з яким записав відео український блогер Володимир Золкін, який записує інтерв'ю з полоненими. Дмитро стверджує, що відео було постановковим, а відповіді на запитання йому видали наперед.

Парамошкін провів у полоні близько півтора місяця. 19 квітня його разом з іншими полоненими перевезли до СІЗО ближче до кордону із Запорізькою областю, а невдовзі відбувся обмін.

«Вранці нас посадили в автобус, мішки на голову одягли, відвезли до якогось мосту, він був підірваний. На одному боці стояли два автобуси українці і ось нас 46 людей. З іншого боку — три «Камази» наших росіян, були й українські військовополонені. Там міст підірваний, річка, і каміння кинули. Ми пройшли під мостом, підвелися, і потім українці пішли. Виходить, із двох сторін. Вони в автобус сіли, ми — у «Камази». І звідти вже пощастило. Можна сказати, як у кіно», – розповів Парамошкін.

В інтерв'ю Парамошкін розповів, що має намір повернутися на війну, знову повторивши «байку» про те, що нічого не знав і «їхав на навчання».

«Я людина військова, проста. Там мої пацани залишилися. Дізнатися, як вони там. Плюс у нас є просування вперед. Все гаразд, тактика змінилася. Це все сталося через неготовність. Нам не сказали, що ми їдемо в Україну, нас не готували до цього», – заявив він.

При цьому мати Дмитра Парамошкіна назвала свого сина патріотом, а навіщо Росія напала на Україну – не знає.

«Як правильно, як неправильно, я не маю права судити. Хто я така? Але я вважаю, що Росія таки не агресор. Я вважаю, що це правильно робиться. Що цих нациків треба… Отож Діма каже, що цих нациків треба… прибирати», – сказала мати Парамошкіна.

Нагадаємо, раніше у Сєверодонецьку українські військовослужбовці розбили штурмову групу 7-ї бригади російських окупантів. Двоє окупантів потрапили у полон.

Також раніше стало відомо, що відтепер обміном військовополоненими займатиметься Головне управління розвідки Міноборони України. А Мінреінтеграції залишається відповідальним за утримання реєстрів військовополонених та роботу з профільними міжнародними організаціями.

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