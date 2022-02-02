  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    В аеропорту Одеси пасажир літака запобіг можливій аварії

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Пасажир був єдиним, хто помітив незакріплену кришку горловини паливного баку - В аеропорту Одеси пасажир літака запобіг можливій аварії
    Пасажир був єдиним, хто помітив незакріплену кришку горловини паливного баку
    фото: Telegram

    Завдяки уважності пасажира вдалося уникнути можливого пошкодження крила авіаційного судна

    Уважний пасажир перед вильотом літака Airbus A320neo авіакомпанії Pegasus Airlines із аеропорту Одеси до Стамбулу попередив можливе пошкодження повітряного судна. Про це сам чоловік пізніше повідомив у місцевій Telegram-спільноті.

    Перед зльотом уважний пасажир помітив, що на крилі літака висить заглушка. За його словами, на сторонній предмет звернув увагу лише він.

    «Літак кермує на зліт, під крилом висить штука 20 см у діаметрі. […] Стоп, фото, розгляди та подяка від командира. Все дуже просто, персонал забув усунути цю технологічну штуку, яка могла пошкодити крило в польоті», – описав ситуацію чоловік.

    2_19

    Як пояснив виданню avianews.com технічний спеціаліст, «заглушка», яку помітив пасажир, є кришкою заправної горловини паливних баків. Вона закриває горловину, а у відкритому положенні кріпиться на ланцюзі.

    «Те, що кришка висіла на крилі, означає, що вона не була закручена після заправки або закручена недостатньо щільно», – пояснив фахівець.

    Зазначається, що якби пасажир не помітив кришку і не забив на сполох, літак би злетів. На великій швидкості кришка могла відірватися і, в гіршому випадку, викликати пошкодження повітряного судна.

    Раніше повідомлялося, що літак зніс контейнери з багажем під час снігової бурі у аеропорту Чикаго (відео).

    Читайте також:
    Теги: Одеса Стамбул літак аварія
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    В аеропорту Одеси пасажир літака запобіг можливій аварії