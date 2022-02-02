В аеропорту Одеси пасажир літака запобіг можливій аварії

Завдяки уважності пасажира вдалося уникнути можливого пошкодження крила авіаційного судна

Уважний пасажир перед вильотом літака Airbus A320neo авіакомпанії Pegasus Airlines із аеропорту Одеси до Стамбулу попередив можливе пошкодження повітряного судна. Про це сам чоловік пізніше повідомив у місцевій Telegram-спільноті.

Перед зльотом уважний пасажир помітив, що на крилі літака висить заглушка. За його словами, на сторонній предмет звернув увагу лише він.

«Літак кермує на зліт, під крилом висить штука 20 см у діаметрі. […] Стоп, фото, розгляди та подяка від командира. Все дуже просто, персонал забув усунути цю технологічну штуку, яка могла пошкодити крило в польоті», – описав ситуацію чоловік.

Як пояснив виданню avianews.com технічний спеціаліст, «заглушка», яку помітив пасажир, є кришкою заправної горловини паливних баків. Вона закриває горловину, а у відкритому положенні кріпиться на ланцюзі.

«Те, що кришка висіла на крилі, означає, що вона не була закручена після заправки або закручена недостатньо щільно», – пояснив фахівець.

Зазначається, що якби пасажир не помітив кришку і не забив на сполох, літак би злетів. На великій швидкості кришка могла відірватися і, в гіршому випадку, викликати пошкодження повітряного судна.

Раніше повідомлялося, що літак зніс контейнери з багажем під час снігової бурі у аеропорту Чикаго (відео).

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