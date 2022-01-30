Літак зніс контейнери з багажем під час снігової бурі у аеропорту Чикаго (відео)

Пригода трапилася під час сильної снігової бурі

За попередніми даними, через подію ніхто з людей не постраждав

У США в міжнародному аеропорту О’Хара, що в Чикаго, літак авіакомпанії China Airlines врізався у контейнери, в яких був багаж. Через інцидент ніхто не постраждав. Про це пише nypost.com.

Пригода трапилася під час сильної снігової бурі. За попередніми даними, через подію ніхто з людей не постраждав.

#Ongoing: a China Airlines Cargo B-747 [B-18715] is damaged in an incident in Chicago (US). Aircraft was taxiing at O'Hare, at night in snowy weather, when it collided with a container. Pictures show damage to the #2 engine. Updates when possible. Source @DonBlock7, @JacdecNew pic.twitter.com/RyYQhBFPM9 — Air Disasters #OTD by Francisco Cunha (@OnDisasters) January 29, 2022

У літака через удар зафіксували пошкодження одного із двигунів. Користувачі соцмереж опублікували відео моменту зіткнення літака із контейнерами.

Раніше у Росії під Новгородом через несправність викотився за межі злітно-посадкової смуги і розвалився на частини військовий російський винищувач-перехоплювач МіГ-31 (за кодифікацією НАТО: Foxhound – «Лисся гонча»).

Як повідомлялося раніше, у китайському аеропорту Ханчжоу вранці 8 січня літак Ту-204 російської авіакомпанії «Авіастар-ТУ» значно постраждав через пожежу в кабіні.

Загалом останнім часом у Росії масово падають військові та пожежні літаки. При цьому катастрофи з російськими літаками відбуваються не тільки в РФ, але і за кордоном.

Також у середині серпня у Росії розбився транспортний літак (відео).

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