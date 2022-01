Літак зніс контейнери з багажем під час снігової бурі у аеропорту Чикаго (відео)

У США в міжнародному аеропорту О’Хара, що в Чикаго, літак авіакомпанії China Airlines врізався у контейнери, в яких був багаж. Через інцидент ніхто не постраждав. Про це пише nypost.com.

Пригода трапилася під час сильної снігової бурі. За попередніми даними, через подію ніхто з людей не постраждав.

#Ongoing: a China Airlines Cargo B-747 [B-18715] is damaged in an incident in Chicago (US). Aircraft was taxiing at O'Hare, at night in snowy weather, when it collided with a container. Pictures show damage to the #2 engine. Updates when possible. Source @DonBlock7, @JacdecNew pic.twitter.com/RyYQhBFPM9