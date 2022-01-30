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    Літак зніс контейнери з багажем під час снігової бурі у аеропорту Чикаго (відео)

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    Пригода трапилася під час сильної снігової бурі - Літак зніс контейнери з багажем під час снігової бурі у аеропорту Чикаго (відео)
    Пригода трапилася під час сильної снігової бурі
    фото: nypost.com

    За попередніми даними, через подію ніхто з людей не постраждав

    У США в міжнародному аеропорту О’Хара, що в Чикаго, літак авіакомпанії China Airlines врізався у контейнери, в яких був багаж. Через інцидент ніхто не постраждав. Про це пише nypost.com.

    Пригода трапилася під час сильної снігової бурі. За попередніми даними, через подію ніхто з людей не постраждав.

    У літака через удар зафіксували пошкодження одного із двигунів. Користувачі соцмереж опублікували відео моменту зіткнення літака із контейнерами.

    Раніше у Росії під Новгородом через несправність викотився за межі злітно-посадкової смуги і розвалився на частини військовий російський винищувач-перехоплювач МіГ-31 (за кодифікацією НАТО: Foxhound – «Лисся гонча»).

    Як повідомлялося раніше, у китайському аеропорту Ханчжоу вранці 8 січня літак Ту-204 російської авіакомпанії «Авіастар-ТУ» значно постраждав через пожежу в кабіні.

    Загалом останнім часом у Росії масово падають військові та пожежні літаки. При цьому катастрофи з російськими літаками відбуваються не тільки в РФ, але і за кордоном.

    Також у середині серпня у Росії розбився транспортний літак (відео).

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    Теги: США НАТО УДАР літак військові Twitter час
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    Літак зніс контейнери з багажем під час снігової бурі у аеропорту Чикаго (відео)