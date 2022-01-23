Українця в Амстердамі екіпаж висадив із літака за пустощі з маскою
Молодий чоловік змушений був покинути літак через те, що не реагував на зауваження
В Амстердамі пасажира рейсу, який прямував до Києва, висадили з літака за те, що він не реагував на зауваження персоналу одягнути маску. Про це написала у Facebook журналістка Євгенія Руденко.
Конфлікт стався після того, як українець кілька разів знімав та опускав маску. На прохання дотримуватися правил тільки сміявся.
У результаті екіпаж повітряного судна прийняв рішення висадити недобросовісного пасажира.
Нагадаємо, в Україні зростає захворюваність на Covid-19: понад 22 тис. випадків за добу.