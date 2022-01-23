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    Українця в Амстердамі екіпаж висадив із літака за пустощі з маскою

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    Карантинні правила однакові для всіх - Українця в Амстердамі екіпаж висадив із літака за пустощі з маскою
    Карантинні правила однакові для всіх
    фото з відкритих джерел

    Молодий чоловік змушений був покинути літак через те, що не реагував на зауваження

    В Амстердамі пасажира рейсу, який прямував до Києва, висадили з літака за те, що він не реагував на зауваження персоналу одягнути маску. Про це написала у Facebook журналістка Євгенія Руденко.

    Конфлікт стався після того, як українець кілька разів знімав та опускав маску. На прохання дотримуватися правил тільки сміявся.

    У результаті екіпаж повітряного судна прийняв рішення висадити недобросовісного пасажира.

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    Нагадаємо, в Україні зростає захворюваність на Covid-19: понад 22 тис. випадків за добу.

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    Теги: літак чоловік коронавірус
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    Українця в Амстердамі екіпаж висадив із літака за пустощі з маскою