Українця в Амстердамі екіпаж висадив із літака за пустощі з маскою

Молодий чоловік змушений був покинути літак через те, що не реагував на зауваження

В Амстердамі пасажира рейсу, який прямував до Києва, висадили з літака за те, що він не реагував на зауваження персоналу одягнути маску. Про це написала у Facebook журналістка Євгенія Руденко.

Конфлікт стався після того, як українець кілька разів знімав та опускав маску. На прохання дотримуватися правил тільки сміявся.

У результаті екіпаж повітряного судна прийняв рішення висадити недобросовісного пасажира.

Нагадаємо, в Україні зростає захворюваність на Covid-19: понад 22 тис. випадків за добу.

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