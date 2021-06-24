В Афінах знайшли стародавні таблички з прокльонами (фото)

Таблички знайшли в колодязі в районі Керамейкос, головного могильника древніх Афін

Вчені стверджують, що жителі міста використовували таблички, як «давню чорну магію»

В Афінах археологи знайшли 30 свинцевих табличок з прокльонами, яким більше 2500 років. Про це пише видання Medium.

Вчені стверджують, що жителі міста використовували таблички, як «давню чорну магію». Так вони просили богів заподіяти шкоду іншим.

Таблички знайшли в колодязі в районі Керамейкос, головного могильника древніх Афін. Керівник розкопок пояснив, що так звані ритуальні тексти були спробою «закликати богів підземного світу».

На маленьких свинцевих предметах були написані ритуальні тексти з ім'ям людини, яка мала отримати прокляття.

Крім табличок археологи виявили посуд для пиття, кухонні горщики, лампи і дерев'яні блоки.

Додамо, що скарби після давньої кораблетрощі відшукали та підняли на поверхню підводні археологи в Сінгапурській протоці.

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