Біля Сінгапура підняли з дна скарби древніх кораблетрощ (фото)

Вчені відшукали артефакти, що дозволяють датувати перший корабель XIV століттям

Скарби після давньої кораблетрощі відшукали та підняли на поверхню підводні археологи в Сінгапурській протоці, пише Ракурс.

Біля узбережжя острова Педра-Бранка вони знайшли артефакти, що дозволяють датувати перший корабель XIV століттям.

Вчені вважають, що другий корабель є індійським торговим судном «Шах Мунча», яке пішло на дно разом з китайськими товарами, призначеними для доставки до Великої Британії у 1796 році.

Проаналізувавши нові артефакти, вчені зрозуміли, що йдеться про дві корабельні аварії, що сталися у територіальних водах Сінгапуру з різницею у XIV і XVIII століттях.

Уламки, знайдені за сто метрів від узбережжя острова Педра-Бранка, найвіддаленішого сінгапурського острова, належали кораблю XIV століття. Його виявили у 2014 році, коли поблизу острова сіли на мілину два крани-навантажувачі. Через шторм вони могли впасти на історичний маяк Хорсбург 1851 року. Аби цього не сталося, крани підірвали, а під час прибирання акваторії водолази наштовхнулися на купу керамічного посуду.

Додамо, що в Ірані учені ідентифікували один із найдавніших храмів країни в залишках споруд, розкопаних в доісторичному поселенні Толі Чега Софла.

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