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    Біля Сінгапура підняли з дна скарби древніх кораблетрощ (фото)

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    На кораблях, що потонули поблизу Сінгапуру, знайшлося чимало цікавих речей - Біля Сінгапура підняли з дна скарби древніх кораблетрощ (фото)
    На кораблях, що потонули поблизу Сінгапуру, знайшлося чимало цікавих речей
    Фото з відкритих джерел

    Вчені відшукали артефакти, що дозволяють датувати перший корабель XIV століттям

    Скарби після давньої кораблетрощі відшукали та підняли на поверхню підводні археологи в Сінгапурській протоці, пише Ракурс.

    Біля узбережжя острова Педра-Бранка вони знайшли артефакти, що дозволяють датувати перший корабель XIV століттям.

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    Біля Сінгапура підняли з дна скарби древніх кораблетрощ (фото)
    Біля Сінгапура підняли з дна скарби древніх кораблетрощ (фото)
    Біля Сінгапура підняли з дна скарби древніх кораблетрощ (фото)
    Біля Сінгапура підняли з дна скарби древніх кораблетрощ (фото)
    Біля Сінгапура підняли з дна скарби древніх кораблетрощ (фото)
    Біля Сінгапура підняли з дна скарби древніх кораблетрощ (фото)

    Вчені вважають, що другий корабель є індійським торговим судном «Шах Мунча», яке пішло на дно разом з китайськими товарами, призначеними для доставки до Великої Британії у 1796 році.

    Проаналізувавши нові артефакти, вчені зрозуміли, що йдеться про дві корабельні аварії, що сталися у територіальних водах Сінгапуру з різницею у XIV і XVIII століттях.

    Уламки, знайдені за сто метрів від узбережжя острова Педра-Бранка, найвіддаленішого сінгапурського острова, належали кораблю XIV століття. Його виявили у 2014 році, коли поблизу острова сіли на мілину два крани-навантажувачі. Через шторм вони могли впасти на історичний маяк Хорсбург 1851 року. Аби цього не сталося, крани підірвали, а під час прибирання акваторії водолази наштовхнулися на купу керамічного посуду.

    Додамо, що в Ірані учені ідентифікували один із найдавніших храмів країни в залишках споруд, розкопаних в доісторичному поселенні Толі Чега Софла.

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    Теги: корабель аварія археологія
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    Біля Сінгапура підняли з дна скарби древніх кораблетрощ (фото)