У Флориді чоловік відкрив вогонь по співробітникам національного парку
Підозрюваний затриманий і перебуває під вартою.
Чоловік відкрив у неділю вогонь по співробітникам національного парку Еверглейдс, розташованого в американському штаті Флорида, після чого залишив місце події.
Повідомляється в Twitter адміністрації заповідника.
«Інцидент зі стріляниною відбувається в національному парку Еверглейдс... Інформації про поранених не надходило. Підозрюваний без причини почав стріляти в доглядачів парку», – повідомила адміністрація заповідника.
Пізніше стало відомо, що підозрюваний затриманий.
«Підозрюваний затриманий і перебуває під вартою. Інцидент вичерпано», – наголошується в повідомленні адміністрації.
Відомостей про постраждалих не надходило. Згідно з даними керівництва заповідника, підозрюваний – 33-річний білий чоловік.
Відзначимо, що лише напередодні в США кілька людей отримали поранення в результаті стрілянини в місті Вірджинія-Біч (штат Вірджинія).
Минулого тижня в Техасі відбулася стрілянина в нічному клубі, в результаті якого одна людина загинула, ще п’ятеро – поранені.
Після цього десять осіб, включаючи офіцера поліції, загинули під час стрілянини в супермаркеті King Soopers в американському місті Боулдер, штат Колорадо.