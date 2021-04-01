Стрілянина у Броварах: під суд підуть 15 членів банди на чолі з кримінальним авторитетом

Чоловік організував банду, члени якої вчинили стрілянину у житловому кварталі Броварів

Їх обвинувачують у бандитизмі, закінченому замаху на умисне вбивство та незаконному поводженні зі зброєю

У Києві судитимуть 15 учасників банди, яка брала участь у стрілянині під час спроб перерозподілу пассажирських маршрутів у місті Бровари Київської області.

Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора.

За даними слідства, у травні 2020 року місцеві підприємці, які займаються пасажирськими перевезеннями, звернулися до кримінального авторитета. Він раніше неодноразово був судимий за скоєння жорстоких насильницьких злочинів. Перевізники попросили його за грошову винагороду усунути конкурентів на маршруті Бровари – метро Лісова Києва.

Чоловік організував банду, члени якої вчинили стрілянину у житловому кварталі Броварів із нелегальними перевізниками з Вінницької області.

Тим часом, касирка автозаправки в Броварах відбила напад озброєних грабіжників.