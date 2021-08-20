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    Два дні підряд увечері перекриватиметься рух у центрі Києва

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    На Михайлівській площі вже змонтували конструкції для проведення фестивалю &nbsp; - Два дні підряд увечері перекриватиметься рух у центрі Києва

    На Михайлівській площі вже змонтували конструкції для проведення фестивалю

     

    Фото: Ковчег «Україна»/Facebook

    Обмеження пов'язані із проведенням фестивалю на Михайлівській площі

    22 серпня на Михайлівській площі обмежать рух транспорту у зв’язку із проведенням фестивалю «Ковчег Україна: десять століть української музики в одному концерті, музична подія року». Це передбачено розпорядженням КМДА № 1771.

    Зокрема, 21 та 22 серпня з 20:30 до 23:30 обмежать рух усіх видів транспорту вулицею Михайлівською (від Михайлівської площі до Михайлівського провулку) та вулицею Великою Житомирською (від перехрестя з вулицею Володимирською до Михайлівської площі).

    Монтаж конструкцій та обладнання для проведення фестивалю здійснювалися із 13 серпня до 18 серпня. Демонтаж – із 18:00 23 серпня до 22:00 27 серпня. У зв’язку із цим 21 серпня з 20:30 до закінчення заходів (орієнтовно до 23:30) рух автобусів маршруту № 114 організують за маршрутом руху робочого дня.

    Як повідомляли організатори фестивалю, захід до 30-річчя незалежності України поєднає традиційну і класичну музику, шедеври українського образотворчого мистецтва і новітні технології.

    У зв’язку із проведенням заходу будуть внесені зміни в роботу маршрутів наземного пасажирського транспорту, шлях яких проходить вулицями, де буде проводитися захід, відповідно до схеми організації дорожнього руху.

    20 серпня відбудеться друга репетиція параду військ у центрі Києва, а також артилерійського салюту на Трухановому острові. Під час репетиції буде введено тимчасове обмеження руху транспортних засобів із 15:30 до 01:15.

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    Теги: Київ День Незалежності транспорт концерт
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    Два дні підряд увечері перекриватиметься рух у центрі Києва