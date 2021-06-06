В Естонії завершилися міжнародні навчання «Весняний шторм»

«Весняний шторм» – це найбільші щорічні навчання сил оборони, метою яких є бойова підготовка різних підрозділів естонської армії

В ході завершальних бойових стрільб були залучені практично всі види озброєнь Сил оборони Естонії

В Естонії завершилися масштабні міжнародні військові маневри «Весняний шторм». Про це повідомляє Інтерфакс-Україна з посиланням на пресслужбу головного штабу Сил оборони Естонії.

«Я задоволений тим, чого ми досягли за ці три тижні. Цілі навчань були досягнуті.

Ми відновлюємо режим навчань в Силах оборони, який діяв до пандемії коронавірусу, скорочено тільки участь резервістів, яких в цьому році було залучено майже в десять разів менше», – розповів командувач навчаннями генерал-майор Індрек Сірела.

В ході завершальних бойових стрільб були залучені практично всі види озброєнь Сил оборони Естонії, дислокованих союзних частин, а також прибулих на маневри частин і підрозділів ряду інших держав НАТО: від кулеметів до гармат, ракет і танків.

Як сказав на початку навчань міністр оборони Калле Лаанет, «проведення навчань є важливою частиною стримування і показує потенційному агресору, що ми приділяємо велику увагу навчанню – навіть у складній ситуації».

У майбутньому році замість навчань «Весняний шторм» пройдуть великі навчання Siil 2022.

Нагадаємо, Надзвичайний і Повноважний Посол Польщі в Україні Бартош Ціхоцькі в інтерв’ю «Главкому» розповів про характер навчань «Захід-2021», які планують провести восени Росія та Білорусь.