В день тиші в поліцію надійшло 570 повідомлень про порушення напередодні виборів



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Найбільше повідомлень надійшло в Київській, Одеській, Дніпропетровській та Запорізькій областях

В день тиші станом на 18:00 напередодні позачергових парламентських виборів в поліцію надійшло 570 повідомлень і заяв про порушення, відкрито одинадцять кримінальних проваджень. Про це повідомляє пресслужба Національної поліції України.

Повідомляється, що в «день тиші» в поліцію надійшло понад 570 заяв та повідомлень про порушення виборчого законодавства. Станом на 18:00 найбільше повідомлень надійшло в Київській, Одеській, Дніпропетровській і Запорізькій областях.

Слідчими підрозділами розпочато 11 кримінальних проваджень.

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Нагадаємо, в день тиші станом на 15:00 напередодні виборів у парламент в поліцію надійшло 278 повідомлень і заяв про порушення, відкрито дев'ять кримінальних проваджень. Так, підрозділи поліції надійшло 278 заяв та повідомлень про порушення у виборчій сфері. Найбільше повідомлень надійшло в Одеській, Донецькій та Запорізькій областях. В основному зазначені факти пов'язані з незаконною агітацією - 226 фактів і підкупом виборців - п'ять фактів.

Всього під час передвиборної кампанії поліція Києва зареєструвала понад 600 порушень виборчого законодавства. За даними поліції, за фактом порушень було складено 155 адмінпротоколів та відкриті 38 кримінальних проваджень.

Нагадаємо, в Україні у суботу настав «день тиші», коли заборонена будь-яка передвиборна агітація.

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