Новий світовий лідер. Польща випередила Емірати за темпами вакцинації

Станом на 8 липня у Польщі вакциновано 80,1% населення

Польща стала лідером серед країн з найбільшим відсотком вакцинації населення від Covid-19. На початку місяця лідерами були Об'єднані Арабські Емірати. Про це свідчать дані Bloomberg.

Станом на 8 липня у Польщі вакциновано 80,1% населення. Загалом в країні зробили 60,8 млн щеплень. Водночас в ОАЕ вакцинували вже 73,2% населення.

Загалом у світі зробили понад 3,32 млрд щеплень від Covid-19. У трійку країн з найбільшою кількістю введених доз вакцин входять материковий Китай (1,33 млрд), Індія (364,6 млн) і США (понад 331 млн).

Також у Польщі станом на 30 червня частково чи повністю вакцинувалися від коронавірусу майже 30 тис. іноземців, з–поміж них – понад 10 тис. громадяни України.

До слова, аналітик розповів про «стрибок» захворювань на коронавірус. Коли готуватися Україні.

Тим часом, в Україні за добу 7 липня в Україні зафіксовано 617 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19 (з них дітей – 26, медпрацівників – 18).

Як відомо, вакцинальна кампанія від Covid-19 продовжує нарощувати темп. Мільйон повністю вакцинованих українців та понад 100 тисяч щеплень на добу.