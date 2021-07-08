  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    Новий світовий лідер. Польща випередила Емірати за темпами вакцинації

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Загалом у Польщі робили 60,8 млн щеплень - Новий світовий лідер. Польща випередила Емірати за темпами вакцинації
    Загалом у Польщі робили 60,8 млн щеплень
    Фото: wyborcza.pl

    Станом на 8 липня у Польщі вакциновано 80,1% населення

    Польща стала лідером серед країн з найбільшим відсотком вакцинації населення від Covid-19. На початку місяця лідерами були Об'єднані Арабські Емірати. Про це свідчать дані Bloomberg.

    Станом на 8 липня у Польщі вакциновано 80,1% населення. Загалом в країні зробили 60,8 млн щеплень. Водночас в ОАЕ вакцинували вже 73,2% населення.

    Загалом у світі зробили понад 3,32 млрд щеплень від Covid-19. У трійку країн з найбільшою кількістю введених доз вакцин входять материковий Китай (1,33 млрд), Індія (364,6 млн) і США (понад 331 млн).

    Також у Польщі станом на 30 червня частково чи повністю вакцинувалися від коронавірусу майже 30 тис. іноземців, з–поміж них – понад 10 тис. громадяни України.

    До слова, аналітик розповів про «стрибок» захворювань на коронавірус. Коли готуватися Україні.

    Тим часом, в Україні за добу 7 липня в Україні зафіксовано 617 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19 (з них дітей – 26, медпрацівників – 18).

    Як відомо, вакцинальна кампанія від Covid-19 продовжує нарощувати темп. Мільйон повністю вакцинованих українців та понад 100 тисяч щеплень на добу.

    Читайте також:
    Теги: Польща ОАЕ щеплення вакцинація населення коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Новий світовий лідер. Польща випередила Емірати за темпами вакцинації