Карантин у Києві: самотнім і хворим людям доставляють продукти і ліки



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Соціальні служби організували доставку продуктів вразливим категоріям населення

Із початку введення обмежувальних заходів у Києві соціальні працівники відвідали 4 598 самотніх осіб похилого віку та паліативних хворих, які перебувають вдома, та забезпечили їх продуктами, ліками, яких вони потребують на постійній основі, та засобами гігієни. Про це повідомила заступниця голови Київської міської держадміністрації Марина Хонда.

«Ми розуміємо, що категорія населення віку 60+ є найбільш вразливою перед новим коронавірусом Covid-19. Саме тому ми організували посилену доставку продуктів та необхідних засобів для таких осіб, щоб максимально обмежити їх контакти з іншими людьми. Станом на 17 березня, понад 4,5 тисячі людей забезпечені усім необхідним», – зазначила вона.

Хонда також додала, що такої допомоги в столиці потребують 12 тисяч осіб. Найближчими днями всі вони будуть забезпечені необхідними речами.

Департамент соціальної політики посилює контроль за цими категоріями населення. Усі соціальні працівники проінструктовані щодо запобігання поширенню нової коронавірусної інфекції Covid-19 та дотримання правил респіраторної гігієни і протиепідемічних заходів.

Зокрема, всі 4598 осіб забезпечені сухим пайком, гарячим харчуванням – 1797 осіб, які цього потребують, необхідними ліками та санітарно-гігієнічними засобами – 2077 осіб.

Нагадаємо, з 17 березня столична влада посилила обмежувальні заходи, щоб убезпечити мешканців і запобігти ситуації з можливим розповсюдженням коронавірусу в Києві та Україні.

Для запобігання ситуації стрімкого розповсюдження коронавірусу столична влада закликає мешканців міста з розумінням та відповідальністю поставитися до обмежувальних заходів, запроваджених у Києві, та дотримуватися елементарних рекомендацій.