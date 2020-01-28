В Ірані пасажирський літак із злітної смуги виїхав на проїжджу частину



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У літаку під час інциденту перебували 136 осіб, двоє з яких постраждали

В іранському місті Махшахр пасажирський літак , внаслідок жорсткої посадки, зі злітної смуги виїхав на проїжджу частину.

Про це повідомляє Sky news.

Лайнер Caspian Airways McDonnell Douglas MD-83 летів з іракської столиці, Тегерану.

Під час приземлення літак втратив шасі, пробив собою огорожу і на череві виїхав на автодорогу.

На борту літака перебувало 136 осіб, а травмувалися в результаті інциденту дві людини.

Директор аеропорту заявив, що всі пасажири і члени екіпажу благополучно покинули борт.

Іранська влада почала розслідування події. За попередньою інформацією, пілот зробив пізній захід на посадку.

Експерти з'ясовують, забув він випустити шасі або вони надламалися при контакті з землею.

Двома днями раніше через неполадки екстрену посадку в Тегерані здійснив літак, що прямував до Стамбула.

Як відомо, 8 січня в Тегерані (Іран) розбився літак Boeing-737 авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України», що мав виконати рейс до Києва. На борту перебувало 176 людей, серед них 11 українців.

Згодом Іран визнав, що помилково збив український літак. Відповідальність за збиття літака взяв на себе Корпус вартових Ісламської революції.

Очільник міністерства закордонних справ Ірану Мохаммад Джавад Заріф заявив, що винний у катастрофі літака МАУ поблизу Тегерана станом на 25 січня перебуває у в’язниці.

Нещодавно президент Ірану Хасан Рухані передав листа президенту України Володимиру Зеленському щодо збиття літака «Міжнародних авіаліній України» в Тегерані.

19 січня іранська державна новинна агенція IRNA повідомила, що Іран наразі не планує передавати чорні скриньки Києву.

Натомість 20 січня повідомлялося, що Україна та Іран домовилися про передачу уламків літака авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України» і чорних скриньок.