В Іспанії доведеться носити маски й після надзвичайного стану
Міністр охорони здоров'я Іспанії наголосив, що людям «доведеться вчитися жити з вірусом»
Уряд Іспанії заявив, що захисні маски для обличчя залишаться обов'язковими у всіх публічних просторах навіть після закінчення надзвичайного стану в країні 22 червня.
Про це заявила офіційний представник уряду, міністр фінансів Марія Хесус Монтеро, повідомляє The Guardian.
«Поки немає вакцини або лікування, вірус залишається загрозою. Ми не можемо думати, що небезпека минула», - наголосила Монтеро.
Міністр охорони здоров'я Іспанії Сальвадор Ілла у свою чергу наголосив, що людям «доведеться вчитися жити з вірусом».
Як зазначається, масковий режим залишиться обов'язковим у ситуаціях, коли неможливо дотримуватися фізичної дистанції 1,5 м, наприклад, в громадському транспорті.
Відтак маски необхідно буде носити як на вулиці, так і в громадських будівлях. Штраф за перебування без маски в громадському місці становить 100 євро.
Найбільше у світі смертей зафіксовано в США — 111 979 осіб, Великій Британії — 40 680, Бразилії — 38 406, Італії — 34 043, Франції — 29 299 та Іспанії — 27 136.
У Китаї загалом — 4638, уже більше місяця не зафіксовано жодного летального випадку.