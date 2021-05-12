В Івано-Франківську з гранатомета обстріляли автомобіль (фото)

Після обстрілу машина вибухнула

В Івано-Франківськуна вулиці Галицька вибухнув автомобіль BMW Х5. Невідомий обстріляв його з гранатомета. Про це повідомляє пресслужба поліції Івано-Франківської області.

«11 травня близько 23:25 до поліції надійшло повідомлення, що в обласному центрі на вулиці Галицька вибухнув автомобіль марки «BMW Х5», – йдеться у повідомлені.

Як зазначається, невідома особа зі сторони берега річки Бистриця-Солотвинська із предмету, за типом дії схожий на ручний протитанковий гранатомет здійснила постріл, внаслідок чого втомобіль вибухнув. Усі речові докази направлено на експертизу. Відкрито кримінальне провадження за ч.2, Ст.194, ч.1, Ст. 263 Кримінального кодексу України. Процесуальне керівництво здійснює Івано-Франківська окружна прокуратура.

Нагадаємо, на Лісовому масиві в Києві водій автомобіля Volkswagen стріляв в автівку «Нива» за зроблене зауваження. Надзвичайна подія сталася на перехресті вул. Кубанської України та вулиці Матеюка.

«На пішохідному переході стояв водій Volkswagen. Водій «Ниви» зробив йому зауваження, після чого опонент (з Volkswagen) вистрілив в кузов «Ниви» і поїхав», – йдеться в повідомленні.