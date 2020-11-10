В Єревані близько 40 осіб напали на офіс «Радіо Свобода»

Після того, як співробітники офісу зателефонували до поліції, чоловіки залишили офіс служби

Ми прийшли забрати сервери, щоб ви не виходили в ефір. Ви зрадники, ви турки, – заявили нападники

У столиці Вірменії Єревані рано вранці 10 листопада близько 40 людей атакували офіс вірменської служби «Радіо Свобода». Про це повідомляється на сайті видання.

«Ми прийшли забрати сервери, щоб ви не виходили в ефір. Ви зрадники, ви турки, ви в ефір не вийдете», – заявили нападники, погрожуючи, що радіостанція більше не виходитиме в ефір.

У місті тривають заворушення, викликані підписанням Вірменією за посередництва Росії угоди з Азербайджаном про припинення бойових дій у Нагірному Карабасі.

«Ви несете відповідальність за загибель моїх друзів (в Нагірному Карабасі, – ред.)», – заявив один з нападників.

Виконавчий продюсер вірменської служби RFE/RL Артак Амбарцумян сказав, що в одному з цих людей він впізнав Герасима Варданяна, члена Вірменської революційної федерації (Дашнакцутюн), однієї з майже двох десятків політичних партій, які вимагають відставки прем’єр-міністра Нікола Пашиняна.

Амбарцумян повідомив, що ці люди намагалися виламати двері офісу і напали на нього і оператора.

Після того, як співробітники офісу зателефонували до поліції, чоловіки залишили офіс служби.

Як повідомлялося, прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що у нього не було іншого виходу, крім підписати угоду щодо Нагірного Карабаху.

Він розкритикував протестувальників, які громлять будівлі парламенту і побили спікера парламенту, заявивши, що «таким чином вони завдають удару по військових, які перебувають на фронті».

До слова, президент Азербайджану Ільхам Алієв вважає, що договір про припинення вогню в Нагірному Карабасі є капітуляцією Вірменії.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян підписав з президентами Азербайджану та Росії Ільхамом Алієвим і Володимиром Путіним угоду про припинення бойових дій в Нагірному Карабасі.

Згідно з документом, Росія, зокрема, розгорне у регіоні «миротворчий контингент» щонайменше на п’ять років.

Президент Азербайджану Ільхам Алієв також заявив, що до складу миротворчої місії у Нагірному Карабасі увійде російський і турецький контингент. Варто зазначити, що у тексті мирної угоди щодо Карабаху немає згадок про турецьких миротворців.

Зазначимо, прем'єр Вірменії назвав текст заяви «неймовірно болючим» особисто для нього і для всіх вірмен.

Після цього у Єревані розпочалися акції протесту: протестувальники увірвалися в будівлю уряду країни, де вибили скло і зірвали табличку з кабінету Пашиняна.

Також демонстранти попрямували до особняка прем'єр-міністра Вірменії Нікола Пашиняна.

Повідомлялося, що кілька сотень людей зайняли місця президії та депутатів в будівлі парламенту, а спікера парламенту з службової машини, після чого побили і кинули закривавленого на асфальті.

Нагадаємо, з 27 вересня триває загострення конфлікту у Карабасі. Тоді Азербайджан заявив про початок військової операції на всій лінії зіткнення в зоні карабаського конфлікту у відповідь на «провокації Вірменії». У відповідь Вірменія заявила про напад на невизнану Нагірно-Карабаської республіку з боку Азербайджану.