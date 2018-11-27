В Єревані на засіданні ПАЧЕС українська делегація заявила про агресію Росії



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Фото: pabsec.org

Представник російської делегації Микола Коломейцев сказав, що українська сторона «напускає туман»

На засіданні Парламентської асамблеї Чорноморського економічного співробітництва, яке проходить у Єревані, українська делегація пропонувала внести до порядку денного питання про ситуацію в Азовському морі.

Про це 27 листопада повідомив у Facebook кримський журналіст Антон Наумлюк.

«У Єревані проходить 52-е засідання Парламентської асамблеї Чорноморського економічного співробітництва (ПАЧЕС), на якій представник української делегації Сергій Хлайн спробував внести до порядку денного питання про ситуацію в Азовському морі. «Складно говорити про співпрацю в умовах напруженості», - зазначив Хлайн і висунув вимогу надати захопленим і пораненим морякам допомогу і повернути їх на Батьківщину», - написав Наумлюк.

Журналіст повідомив, що українська делегація запросила до регіону спостерігачів і вимагає вжити заходів «для припинення російської агресії на суходолі й на морі».

За словами Наумлюка, у відповідь представник російської делегації Микола Коломейцев заявив, що «напускати туману» некоректно і послався на «свідчення» капітана 3-го рангу Володимира Лісового (один із захоплених українських моряків - ред.), які він на камеру оперативників ФСБ зачитав з аркуша.

«Я до того, що такі операції, як і гучні політичні судові процеси над українськими політв'язнями мають завжди, окрім очевидного, ще й пропагандистський характер. Тепер ось скрізь посилатимуться на ці «свідчення», - зазначив журналіст.

Нагадаємо, адвокат полонених українських моряків заявив, що хлопців розділили на три групи.

Наразі відомо, що Червоний Хрест намагається потрапити до полонених українських моряків.

Зазначимо, що суд над захопленими Росією моряками неможливий, адже вони військовополонені.

Раніше стало відомо, що захоплених російськими окупантами українських військових моряків привозять до Київського районного суду Сімферополя, де їм мають обрати «запобіжний захід».

ЗМІ опублікували список імен 18-ти українських військових моряків, які перебували на бортах кораблів «Бердянськ», «Нікополь» і «Яни Капу», які Росія затримала в Керченській протоці.