Полонених українських моряків розділили на три групи — адвокат



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Адвокат Едем Семедляєв, який був захисником Ільмі Умерова, захищатиме українських моряків в окупованому Криму

Імена всіх кримських адвокатів, які захищатимуть українських моряків в окупованому Криму, поки не розголошуються

Усіх захоплених росіянами у районі Керченської протоки українських моряків розділили на три групи. Тих, хто дістав поранення, до російського судилища не доставили.

Про це повідомив адвокат українців Едем Семедляєв, пише Громадське.

Адвокат пояснив, що моряків розділили на три групи.

«Одну судитимуть сьогодні, другу — завтра, третю — поранених моряків — у Керчі, але коли, не ясно поки», — сказав адвокат.

Він також нагадав, що засідання «суду» в анексованому Сімферополі, де обиратимуть запобіжні заходи затриманим українцям, перенесли на 14:00.

До роботи із захисту українських моряків, затриманих ФСБ Росії в Керченській протоці 25 листопада, наразі підключилися близько восьми кримських адвокатів.

«З учорашнього дня відбувається підписання угод про надання допомоги родичами затриманих громадян України та адвокатами, які перебувають у Криму. Сьогодні в Київському райсуді (Сімферополя – ред.) обиратимуть запобіжний захід українським морякам. Їх звинувачують у незаконному перетині кордону Росії. Частина угод між адвокатами і родичами затриманих вже підписана», – повідомила юрист Ліля Гемеджи.

Імена всіх кримських адвокатів, які захищатимуть українських моряків в окупованому Криму, поки не розголошуються.

Наразі відомо, що Червоний Хрест намагається потрапити до полонених українських моряків.

Зазначимо, що суд над захопленими Росією моряками неможливий, адже вони військовополонені.

Раніше стало відомо, що захоплених російськими окупантами українських військових моряків привозять до Київського районного суду Сімферополя, де їм мають обрати «запобіжний захід».

ЗМІ опублікували список імен 18-ти українських військових моряків, які перебували на бортах кораблів «Бердянськ», «Нікополь» і «Яни Капу», які Росія затримала в Керченській протоці.

Перший заступник голови Верховної Ради України Ірина Геращенко назвала прізвища трьох військових, які протистояли агресії РФ в Азовському морі.

Окупанти напередодні заявили, що захоплені українці утримуються в «гідних» умовах.

Нагадаємо, 26 листопада народні депутати підтримали указ президента Петра Порошенка №9338 щодо запровадження воєнного стану в Україні.

Воєнний стан введений в 10 областях України. Це Вінницька, Луганська, Миколаївська, Одеська, Сумська, Харківська, а також Чернігівська, Херсонська області та внутрішні води Азово-Керченської акваторії.

Раніше президент України Петро Порошенко запропонував ввести в Україні воєнний стан на 30 днів, пояснивши, що не хоче, щоб «воєнний стан жодним днем не наклався на початок передвиборчої кампанії».

Натомість «Урядовий кур'єр» опублікував указ про воєнний стан на 60 діб замість 30.